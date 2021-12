Proč WhatsApp blokuje info, kdy byl člověk naposledy online?

Ačkoli (nebo možná protože) je WhatsApp z posledních měsíců notně pošramocený z kauz kolem nakládání s uživatelskými dat, snaží se v posledních týdnech v této oblasti sympaticky zlepšovat. V krátké době se objevilo hned několik funkcí či přímo omezení, které údaje o jednotlivých uživatelích lépe chrání. Nedávno jsme vás například informovali o tom, že se změní volby u nastavení, kdo může vidět údaj “Naposledy”. Tedy informaci, kdy byl uživatel naposledy v aplikaci online. Nyní WhatsApp některé kontakty od této možnosti automaticky odřezává úplně.

It’s a new security feature. Got this reply from support today. If the person has not got your number in their contacts, or you haven’t sent one message between you, last seen/online is no longer visible. pic.twitter.com/qLPtC6rPOA

— PsyColette 🎅🏻🎄 (@NiHaolain) December 7, 2021