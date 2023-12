Mizející zprávy můžeme z WhatsAppu znát například z fotek nebo videí, nově vývojáři přidávají tuto možnost i pro hlasové zprávy. Jsou chráněny šifrováním end-to-end pro větší soukromí a funkce byla zavedena pro všechny uživatele. Na blogu společnosti tuto funkci uvedli jako velmi potřebnou například pro sdílení citlivých dat, které člověk využije pouze jednou a nepotřebuje ji dlouhodobě uschovávat. Zprávy budou označeny ikonkou jedničky v kolečku stejně jako u fotek či videí.

Nová funkce je již součástí aplikace a použití je poměrně jednoduché. Při držení mikrofonu pro nahrávání stačí přejet nahoru a v pravém rohu se zobrazí ikona Zobrazit jednou. Zprávu je nutné otevřít do 14 dnů od odeslání, jinak vyprší platnost a bude samovolně odstraněna. Obsah, který je k přehání pouze jednou není možné uložit, přeposlat nebo sdílet s ostatními uživateli. A ačkoliv jsou aplikace zaručuje koncové šifrování, to stále nemůže plnohodnotně zabránit zprávu nahrát jinou metodou, takže stejně musíte myslet na to, že vše co dáte na internet na něm i zůstane.

Aplikace se v posledních dnech dočkala více aktualizací, například použití tajného kódu pro uzamčení chatu, chaty řízené umělou inteligencí, možnost vytvoření vlastních samolepek nebo dokonce propojení a jednoduché přepínání mezi účty.

say it once, play it once ☝️ now you can select “view once” when sending a voice note for an added layer of protection 🔓 pic.twitter.com/xVWcuBLfI4

— WhatsApp (@WhatsApp) December 7, 2023