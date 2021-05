WhatsApp brzy potěší každého, kdo s ním chce měnit telefonní číslo

Nedávno jsme vás informovali o tom, že populární komunikátor WhatsApp zavádí nové šikovné možnosti pro migraci historie zpráv. Například i pro převod mezi systémy Android a iOS. Vývojáři se poslední dobou hodně snaží, aby v očích uživatelů i veřejnosti zajímavými funkcemi trochu napravili pověst jejich aplikace. Ano, máme na mysli samozřejmě vlnu nevole proti novým pravidlům nakládání s daty. Chystaná novinka, kterou se redakci WABetaInfo podařilo odkrýt nyní, se bude stávajícím uživatelům jistě také líbit. Již zmiňovaná migrace historie zpráv a dalšího obsahu z aplikace WhatsApp prý bude možná i ze starého na nové mobilní číslo.

V historii tohoto komunikátoru by šlo vlastně o nemalý revoluční krok. WhatsApp účet konkrétního uživatele byl totiž od počátku vždy neoddělitelně spojen s jedním telefonním číslem. A k němu se vázaly také záznamy chatů a případných příloh. Když je chtěl doposud uživatel převádět, musel mít zapnutou zálohu a vždy to šlo provést jen v případě, kdy aplikaci aktivoval s totožným číslem. To se prý v jednom z budoucích vydání aplikace změní. Zatím není jasné, kdy a v jaké verzi komunikátoru WhatsApp migrace historie na nové číslo přibude, ale i za ostatní uživatele na to rozhodně s nadšením počkáme.

S kolika čísly už jste WhatsApp používali?

Zdroj: WABetaInfo