WhatsApp dá druhou šanci zbrklým mazačům zpráv

Asi každý z nás už někdy zažil situaci, že poslal do chatu zprávu, která do něj z nějakého důvodu nepatřila. Buď neměla správnou podobu, nebo měla třeba dorazit někam jinam. Pro takové případy je mimo jiné i ve WhatsAppu možnost zprávu smazat. Co když se ale stane omyl právě v tomto kroku a zpět je potřeba vzít zpět chybné odstranění? Tento problém, zdá se, WhatsApp aplikace začíná řešit.

V beta verzi 2.22.18.13 pro Android se začal objevovat nový spodní panel, který kromě informace o smazání zprávy nabízí také tlačítko “Undo” neboli “Vrátit zpět”. Pokud si uživatel svou chybu uvědomí do několika sekund, má možnost smazání tímto tlačítkem zvrátit. Později už ne.

Novinka může pomoci i v situaci, kdy člověk omylem vybere “Odstranit u mě” namísto “Odstranit u všech”. To se stává dost často. Po vrácení špatně vymazané zprávy bude následně možné provést vymazání správným způsobem.

Jak často mažete zprávy v chatech?

Zdroj: WABetaInfo