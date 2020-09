WhatsApp zavede mazání médií z dočasných “autodestruktivních” zpráv

Příspěvky s krátkým datem trvanlivosti zavedl svého času Snapchat a dnes už nejsou cizí skoro žádné sociální síti nebo komunikátoru. O autodestruktivní příspěvky se již nějakou dobu snaží v rámci testování také WhatsApp, nejpopulárnější chatovací nástroj světa. V jeho podání tomu ale doposud něco chybělo – společně se zprávami nemizela i média obsažená a poslaná v nich. To se teď má změnit. WhatsApp má mazání dočasných médií ukryté v poslední beta verzi aplikace. Vyšťourat se ho povedlo známému serveru WABetaInfo, který pravidelně přináší novinky ze světa tohoto nástroje.

Zajímavý je způsob, jakým by měla media mizet. Zatímco u samotných zpráv se na straně odesilatele nastavuje přesný čas expirace, u fotek, videí a gifů to tak nebude. Mazání dočasných médií bude WhatsApp provádět poté, co příjemce opustí kartu konverzace. U odesílání takového obsahu tedy nebude dostupný časovač. Zatím není jasné, zda bude funkce nakonec skutečně takto přesně fungovat, nicméně momentálně tak v rámci testování nastavená je. A asi dává celkem smysl. Uvidíme, v jaké formě nakonec WhatsApp tuto novinku uvede.

K čemu byste takovou možnost používali?

Zdroj: wabetainfo