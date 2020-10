Kupování věcí přímo v chatu aplikace WhatsApp? Prý brzy realita

Kupování věcí přímo v chatu aplikace WhatsApp? Tuto novinku uvedl web Engadget který tvrdí, že když uživatel pošle zprávu určité firmě, třeba s textem “chtěl bych novou kytaru”, může mu člověk z firmy odpovědět přímo s odkazem na katalog produktů či konkrétní produkt.

Uživatel si tedy následně může přidat zboží do košíku a koupit jej tak, aniž by vůbec opustil aplikaci. Celý proces můžete vidět v propagačním videu. Co se týče použitého systému, bude zde s největší pravděpodobností dle Engadget použit Facebook Pay, který představil Facebook poměrně nedávno. Na začátku letošního roku byl totiž představen s ním spojený Facebook Shops.

The future of business messaging

Zatím nemáme žádné informace o tom, kdy a kde se nová funkce objeví. Obdobná služba na Facebooku totiž funguje prozatím pouze v USA a to je na trhu více než 9 měsíců.

