WhatsApp přináší hlasové i videohovory konečně i do verze pro počítač. Po několika měsících testování, tak bude možné využívat jednu z nejoblíbenějších funkcí nejen na mobilu, ale i na počítači. Jak funguj WhatsApp hlasové a video hovory na počítači?

WhatsApp oznámil, že po dlouhém testování zpřístupnil všem uživatelům telefonování pomocí svojí aplikace i z počítačů s Windows i macOS. Hlasové hovory a video hovory do teď WhatsApp nabízel jen v aplikacích pro Android a Apple iOS. Na novou možnost bude uživatele upozorňovat přímo aplikace WhatsApp v telefonu.

@WhatsApp voice and video calls are now available on desktop for everyone.

WhatsApp is rolling out these official status updates right now. pic.twitter.com/7viKLjqWnz

