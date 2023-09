WhatsApp Kanály: Co to je, jak je vytvářet a koho sledovat?

Kanály v aplikaci WhatsApp jsou konečně k dispozici v České republice

Jedná se další možnost komunikace (nejen) mezi firmou a zákazníkem

V tomto návodu si řekneme, k čemu Kanály jsou, jak je vytvořit a koho sledovat

Kanály (Channels) WhatsApp testuje Meta už od května letošního roku a nyní se novinka začala rozšiřovat do více než 150 zemí a to včetně České republiky. V tomto článku si povíme vše, co potřebujete o nové funkci vědět, ale také si řekneme, k čemu takový Kanál slouží a jak ho založit.

Obsah článku

Kanály přesahují běžné chatovací skupiny a individuální konverzace tím, že umožňují odesílat hromadné zprávy, aniž by správci museli odhalit svou identitu. Spojení organizací, umělců, sportovních klubů, ale třeba také vlády může nyní fungovat lépe než kdy předtím.



Jak se Kanály liší od běžných chatů?

WhatsApp stále zdůrazňuje důležitost soukromí. Všechny telefonní čísla a profilové fotky zůstávají skryté. Správci mají dokonce možnost blokovat screenshoty a přeposílání z kanálu. Veškerá komunikace v kanálech je oddělena od vašich osobních chatů. Odběratelé nemají přístup k seznamu ostatních odběratelů. Dá se říct, že jsou kanály plně anonymní. Přesto na jednotlivé zprávy můžete reagovat například skrz emoji.

Klíčové vlastnosti WhatsApp Kanálů

Kanály, které můžete začít sledovat, jsou teď automaticky filtrovány podle vaší země. Kromě toho si také můžete zobrazit nové nebo nejaktivnější kanály, případně ty, které jsou populární na základě počtu sledujících. Snadno se tedy dostanete k relevantním kanálům. Můžete začít sledovat váš oblíbený klub, hudební skupinu a jakoukoliv organizaci, která si vytvoří svůj kanál.

Reakce – Máte možnost vyjádřit své pocity prostřednictvím smajlíků a ikon, přičemž vám bude zobrazen celkový počet těchto emoji. Vaše konkrétní reakce se ale ostatním nezobrazí.

– Máte možnost vyjádřit své pocity prostřednictvím smajlíků a ikon, přičemž vám bude zobrazen celkový počet těchto emoji. Vaše konkrétní reakce se ale ostatním nezobrazí. Úpravy – Správci brzy získají funkci, která jim umožní upravit své posty až po dobu jednoho měsíce. Po uplynutí této doby budou automaticky smazány z databází.

– Správci brzy získají funkci, která jim umožní upravit své posty až po dobu jednoho měsíce. Po uplynutí této doby budou automaticky smazány z databází. Přeposílání – Kdykoliv sdílíte post z kanálu do chatovacích místností nebo skupin, bude přiložen odkaz vedoucí zpět na původní kanál, kde si uživatelé mohou najít další informace.

Jak vytvořit WhatsApp Kanál na Android telefonu?

Otevřete v telefonu aplikaci WhatsApp a přejděte na záložku Aktuality .

Klepněte na ikonu + a poté na Nový kanál .

Klepněte na Vyzkoušet a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Proces vytváření kanálu dokončete jeho pojmenováním. Název můžete kdykoli znovu změnit.

Přizpůsobení kanálu: Kanál můžete nyní přizpůsobit přidáním popisu a ikony, ale můžete to také nechat na později.

Přidání popisu kanálu: Zadejte pár slov, která potenciálním odběratelům nastíní zaměření vašeho kanálu.

Přidání ikony kanálu: Přidejte obrázek z telefonu nebo z webu, aby byl váš kanál snáze zapamatovatelný.

Klepněte na Vytvořit kanál a máte hotovo.

Jak vytvořit WhatsApp Kanál na počítači?

Otevřete aplikaci WhatsApp Web a kliknutím na ikonu Kanálů přejděte na Kanály .

Klikněte na ikonu + > Vytvořit kanál .

> . Klikněte na Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Proces vytváření kanálu dokončete jeho pojmenováním. Název můžete kdykoli znovu změnit.

Přizpůsobení kanálu: Kanál můžete nyní přizpůsobit přidáním popisu a ikony, ale můžete to také nechat na později.

Přidání popisu kanálu: Zadejte pár slov, která potenciálním odběratelům nastíní zaměření vašeho kanálu.

Přidání ikony kanálu: Přidejte obrázek z telefonu nebo z webu, aby byl váš kanál snáze zapamatovatelný.

Klikněte na Vytvořit kanál a máte hotovo.

Je třeba zmínit, že kanály se šíří postupně a ačkoliv k nim můžete mít přístup, nemusí to nutně znamenat, že je můžete vytvářet.

Jaké kanály se vyplatí sledovat?

Fanoušci sportu jistě budou mít radost, jelikož se už teď na kanálech nachází hromada sportovních klubů:

FC Barcelona

Manchester City

Real Madrid

Liverpool FC

Borussia Dortmund

Tottenham Hospur

Pokud se chcete dozvědět o fotbalových přestupech, stojí za zmínku portál Transfermarkt.

Ostatní kanály budeme postupně doplňovat..

Co říkáte na nové kanály v aplikaci WhatsApp?

Zdroj: WhatsApp