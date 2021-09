WhatsApp chystá skvělou novinku pro hlasové zprávy

Když nemáme čas nebo pohodlí pro psaní textových zpráv, rádi posíláme zprávy zvukové. Stačí stisknout tlačítko, nadiktovat vzkaz a je hotovo. V mnohem kratším čase a pohodlněji. Jenže co když pro příjemce zase není úplně pohodlné zrovna zvukovou stopu poslouchat a upřednostnil by čtení? Zdá se, že WhatsApp brzy zavede velmi šikovné řešení. Ano, tušíte správně, mělo by jít o převod hlasové zprávy na text.

Novinku se podařilo objevit redakci WABetaInfo a nejenže je zatím pouze v rané testovací fázi, ale hlavně dostupná jen pro systém iOS. Převod totiž neprobíhá přímo přes servery WhatsAppu (Facebooku), ale aplikace využívá algoritmus v mobilu. O vývoji pro Android se zatím nic neví, ale snad se najde podobná cesta.

Aplikace WhatsApp nabídne po odsouhlasení přístupů nové tlačítko, pes které se dá převod na text spustit. Dokonce se dá použít i jen na určité části audio záznamu. Šikovné také je, že po použití se přepis uloží do složek aplikace, takže už se na stejnou zprávu nemusí spouštět znovu.

Jak často posíláte hlasové zprávy?

Zdroj: WABetaInfo