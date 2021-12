WhatsApp vylepšuje hlasové zprávy šikovným přídavkem

Rádi si usnadňujete komunikaci skrze aplikaci WhatsApp tím, že namísto psaní a pak i čtení textů používáte hlasové zprávy? Tak právě pro vás si přichystali vývojáři tohoto populárního nástroje novou funkci, kterou nejspíš oceníte. Jelikož se může celkem lehce stát, že do audio nahrávky řeknete něco špatně či nepřesně a rádi byste si to zkontrolovali, bude nově dostupné “preview” neboli náhled (i když to v češtině zní u zvukové stopy zvláštně).

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

Novinka zařídí, že jakmile přes WhatsApp hlasové zprávy nahrajete, budete moci před odesláním kliknout na tlačítko play a poslechnout si je. Přibude tak další možnost ke stávajícím dvěma, kdy bylo možné nahrávku jen odeslat či smazat.

Funkce už zamířila do komunikátoru globálně a měla by být dostupná jak v mobilní aplikaci, tak i pro web a desktopovou variantu. Za tohle můžeme autory určitě pochválit. Kdyby ještě časem přibyla i nějaká základní možnost editace či střihu, bylo by to skvělé.

Jak často posíláte přes WhatsApp hlasové zprávy?

Zdroj: acommunity