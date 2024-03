WhatsApp je jednou z nejpopulárnějších komunikačních platforem

Vývojáři chystají skvělou funkci, která změní způsob, jakým používáme hlasovky

Když nebude možné poslouchat, půjde si zprávu nechat převést na text

Jelikož je WhatsApp jedním z nejoblíbenějších komunikátorů na světě, jeho vývojáři musí neustále pracovat na nových funkcích, aby službu udrželi na vrcholu. Zatímco v rámci nedávné aktualizace byla opět o kousek dál posunuta bezpečnostní stránka aplikace, v rámci nadcházejícího updatu bude zjednodušena práce s hlasovými zprávami.

Znáte to. Jste mezi lidmi, bez sluchátek, a protistrana, s níž konverzujete, má něco důležitého na srdci. Vyjádřit to pomocí textovek by ale zabralo věčnost, a tak raději pošle „hlasovku“. Protože se vám však nechce pouštět zpráva nahlas, tím spíš, když přesně nevíte, co je jejím obsahem, musíte počkat, než budete sami.

S připravovanou funkcí už opravdu nebude nutné vrátit se domů, abyste mohli z hlasových zpráv nabýt potřebných vědomostí. Jak totiž upozornil server WABetaInfo, který pravidelně přináší podrobnosti o novinkách ve WhatsAppu, některým testerům aplikace pro operační systém Android je nabízena možnost transkripcí hlasovek, jež přelouská audio a udělá z něho text.

Vychytávka je k dispozici v nové beta verzi 2.24.7.8, jablíčkáři však měli k funkci přístup již od minulého dubna (šlo konkrétně o verzi 23.9.0.70 pro iOS). Aby bylo možné začít transkripce naplno používat, je nutné si nainstalovat 150 MB dalších dat aplikace, která zajistí end-to-end šifrovaný přepis zvuku na text. Hlasovky se totiž nezpracovávají nikde na vzdálených serverech Mety, nýbrž přímo na zařízení uživatele.

Snaha vývojářů zlepšovat uživatelskou zkušenost a celkové prostředí aplikace je evidentní. Konkrétně tahle novinka by se měla ke zbytku lidí dostat v rámci některého z budoucích updatů, ale kdy přesně se dočkáme, zůstává nejasné.

Používáte WhatsApp jako hlavní komunikátor?

Zdroj: WABetaInfo