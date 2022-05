WhatsApp je jedním z nejrozšířenějších komunikátorů vůbec. V dnešní době se používá nejen pro osobní chaty a skupiny, ale využívá ho také spousta firem. Už nějakou dobu jej můžeme používat na počítači a to dokonce bez toho, aniž by musel být telefon připojen k internetu. V podstatě jej tak můžeme používat nezávisle. Jenže co když chcete WhatsApp nainstalovat na druhý telefon? Pak přichází problém. A ten by měla vyřešit jedna z následujících aktualizací.

WhatsApp bude fungovat na dvou telefonech

Web WABetaInfo našel v nejnovější beta verzi aplikace WhatsApp zmínku o funkci, která by uživatelům umožňovala používat jeden účet na více mobilních zařízeních. Jak můžete vidět na screenshotu, do aplikace se má dostat tlačítko “Register device as a companion”, což znamená, že jeden telefon bude stále tím hlavním, ale budete si k němu moci připojit ostatní. Pravděpodobně se vše odehraje přes QR kód, stejně jako v případě, kdy chcete WhatsApp spojit s počítačem.

Pokud tedy vlastníte dva telefony, určitě tuhle funkci oceníte. Ostatně se na ní těšíme i my v redakci. Ročně testujeme desítky různých telefonů a neustále zálohování je otravné.

Používáte dva nebo více telefonů?

Zdroj: wabetainfo.com