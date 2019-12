WhatsApp brzy přidá dočasné zprávy pro skupinový chat

WhatsApp by se měl brzy dočkat funkce dočasné zprávy pro skupinový chat. Tato funkce se v beta verzi ukázala již v říjnu, ovšem nebylo jasné, co přesně bude funkce dělat. Nyní je znovu k dispozici v aplikaci WhatsApp Beta for Android ve nejnovější verzi 2.19.275. Umožňuje uživatelům, aby docházelo k automatickému odstranění zpráv ve skupinových chatech.

Zprávy lze mazat po několika intervalech. Na výběr máme hodinu, den, týden, měsíc či rok, takže si každý může vybrat, co mu nejvíce vyhovuje. Společnost funkci přidala proto, aby konverzace skupinových zpráv zabraňovaly přehlcování telefonu. Pokud máte nějakou skupinu a WhatsApp využíváte déle tak jistě víte, že zabírá poměrně dost místa. Kromě samotných zpráv pak nejvíce místa zabírají mediální soubory jako fotografie, videa či audionahrávky.

Funkci může v tomto případě nastavit pouze správce skupiny, takže pokud se jeden rozhodne, že se budou zprávy mazat, bude tak učiněno všem uživatelům. Funkci tedy nelze nastavit individuálně, což je poměrně škoda. Dle dostupných informací by měla být dostupná v lednu příštího roku.

Využijete dočasné zprávy v aplikaci WhatsApp?

