Honem sem s tím. Takto budou vypadat WhatsApp ankety

Po zavedení několika spíše bezpečnostních a na soukromí zaměřených funkcí začala aplikace WhatsApp konečně testovat také jednu velmi praktickou vychytávku přímo do chatu, na kterou mnozí uživatelé nadšeně čekají možná i několik let. Vývojáři do beta verze postupně uvolňují zkušební prostředí pro ankety, které mohou v rámci konverzací najít několik uplatnění. V případě Android aplikace je nyní řeč o beta verzi 2.22.21.16.

K již dříve naznačované a poodhalované funkci máme nyní díky zavádění také reálný náhled. Anket se vytváří z menu po kliknutí na ikonku sponky a společně s otázkou je možné přidat až 12 možností, pro které mohou ostatní hlasovat. Jednotlivé položky může autor libovolně seřadit, nicméně v průběhu hlasování jsou ty s nejvíce “body” řazeny nahoru. Autorem ankety může být kdokoli z dané konverzace, vytváření není jen výsadou administrátorů.

Novinka začala fungovat u náhodné skupiny beta testerů Android aplikace WhatsApp a zatím se zdá, že ji musí aplikace umět nejen pro vytváření, ale i pro hlasování či prohlížení výsledků. Doufejme, že plošné zavedení je již za rohem.

K čemu nejvíc využijete WhatsApp ankety?

Zdroj: WABetaInfo