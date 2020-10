Už i mobilní vyhledávací aplikace Google dostane krátká “storíčka”

Snapchat, pak Instagram, Facebook a další a další. Takzvaná Stories aneb “storíčka”v podobě krátkých videí či fotek se postupně dostávají do nových platforem a aplikací. Nevyhne se to nakonec ani Googlu a jeho základní vyhledávací aplikaci pro Android a iOS. Objeví se tam takzvaná Web Stories, která budou prostřednictvím vertikálních náhledů lákat na různé články. Tyto náhledy budou seřazeny vedle sebe v rolovací nabídce, na kterou jsme zvyklí třeba právě z Facebooku. Web Stories se teď objevují v aplikaci Google v USA, Brazílii a Indii. Postupně se ale mají vydat i do dalších zemí.

Just launched! Web Stories on Google Discover (Storytime Special Announcement)

Primárním místem pro tako nová “storíčka” bude kanál Objevit. Postupně se ale začnou objevovat i mezi výsledky vyhledávání. Cílem tohoto nového designového a funkčního prvku je nalákat více lidí na konkrétní weby. Starat se o to mají v nově vymezeném prostoru jak fotky, tak i videa.

Dá se předpokládat, že se v rámci Web Stories v Google aplikaci asi časem objeví i reklamy. Společnost to zatím neřekla, ale vyloučit se to rozhodně nedá. Pro provozovatele webových stránek Google chystá několik nástrojů, skrze které mohou Web Stories vytvářet. A využít tedy tuto novinku k vlastnímu zviditelnění.

Zdroj: Google