Nová verze WearOS konečně umožňuje do hodinek nastavit více dlaždic

Operační systém WearOS z dílny Googlu, který je určen pro nositelnou elektroniku (hlavně hodinky), přechází v těchto dnech na verzi 2.40. Ta mimo jiné přináší příjemnou změnu z hlediska ovládání. Systém nyní umožní do hodinek nastavit více tzv. dlaždic, tedy obrazovek s konkrétními funkcemi či daty. Doposud byl maximální počet nastaven na pět, nyní WearOS dovolí nastavit více dlaždic. Podle dosavadních pokusů to zatím vypadá, že nové maximum je deset.

Panely zvané dlaždice byly představeny na jaře 2019. Jde o obrazovky seřazené vedle sebe v horizontálním uspořádání, ke kterým se uživatel dostane posouváním vlevo a vpravo. Umožňují rychlejší přístup k funkcím a datům, které by jinak bylo nutné hledat v hlavním menu. Možnost nastavit více dlaždic pochopitelně uživatele hodinek s WearOS potěší. Zmíněná verze 2.40 by měla v těchto dnech putovat do přístrojů přímo v rámci aktualizace z Obchodu Play. Nedávno jsme psali také o tom, že Google zapracoval na úspornosti, rychlosti a efektivitě tohoto systému.

Zdroj: XDA