Google v zásadní věci přiblíží Wear OS k systému Android

Hodinkový systém Wear OS prošel od svého vzniku několika vlnami překotného vývoje a také většího či menšího zájmu výrobců a uživatelů. V posledních měsících je i díky přítomnosti v Samsung Galaxy Watch na vzestupu a takzvaně více na očích, nicméně k dokonalosti má toto prostředí rozhodně ještě dost daleko. Například i v otázce nějakého pravidelnějšího vydávání nových verzí a funkcí. Což se má snad brzy změnit.

Krátce po představení hodinek Pixel Watch se nechal produktový manažer Wear OS Björn Kilburn slyšet, že Google plánuje systém po stránce updatů přiblížit klasickému Androidu. To znamená, že by aktualizace na nové verze měly do budoucna vycházet pravidelně každý rok. “Pokud je nová funkce v Androidu zásadní i pro hodinky, měli bychom najít způsob, jak ji do nich rychle dostat,” okomentoval záměr zavést ideálně každoroční update.

Kromě těchto plánů zazněly také informace o očekávaných aktualizacích u stávajících hodinek. Kilburn například potvrdil, že modely s procesory Snapdragon Wear 4100 a 4100 Plus dostanou ještě letos verzi Wear OS 3.

Jaký systém vám v hodinkách nyní vyhovuje nejvíce?

Zdroj: aauthority