Wear OS dostane skvělou funkci. Tohle určitě využijeme

Nejen majitelé hodinek se systémem Wear OS jsou jistě rozmrzelí z toho, že když chtějí na zápěstí vyměnit jedno zařízení za druhé, nevyhne se jim opětovné nastavování či dokonce načítání některých dat úplně “od nuly”. Proto je jistě dobrou zprávou, že Google podle všeho konečně intenzivně pracuje na tom, aby bylo možné v hodinkách s tímto jeho systémem provádět zálohování. Prozrazuje to rozbor Služeb Google Play ve verzi 22.42.12.

Mezi informace, které by se měly již brzy dát zálohovat, budou podle popisu patřit nastavení aplikace, zařízení a v neposlední řadě také ciferníků a dlaždic. To v praxi znamená, že uživatel bude mít možnost zachovat nejdůležitější prvky personalizace. Samotná záloha by se měla ukládat do prostoru přiřazeného ke Google účtu, tedy na Google Disk. Přibude v systému jako volitelná možnost a provádět se bude automaticky v případě připojení k Wi-Fi síti.

Jak moc si v hodinkách upravujete prostředí Wear OS?

Zdroj: 9to5