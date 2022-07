Od představení čipsetů Snapdragon Wear 4100 a 4100+ uplynuly už dva roky a nyní nás Qualcomm na svém oficiálním Twitter účtu láká na novou generaci, která dle jeho vlastních slov přijde brzy.

A není upřímně příliš na co čekat. Poslední čipy tikající v chytrých hodinkách s Wear OS jsou postaveny na starší 12nm architektuře a rozhodně je zde místo pro novou generaci. Třeba takový Samsung vsadil u Galaxy Watch4 na vlastní a modernější Exynos W920, který je postavený na 5nm architektuře. Takže se dá očekávat, že Qualcomm přinese čip, který bude vyráběn pomocí stejné technologie.

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF

— Snapdragon (@Snapdragon) July 12, 2022