Wear OS hodinky prý konečně vyslyší letitou prosbu leváků

Patříte mezi leváky? Jaké to je, když pro vás neexistuje možnost otočení obrazovky a jste tedy odsouzeni mimo jiné k ovládání skrze tlačítka na (většinou) pravé straně? Jak ukazuje diskuzní vlákno na stránkách podpory k systému Wear OS, existuje nemalé množství leváků, kterým toto omezení nevyhovuje a volají po změně. Volají dokonce bezmála čtyři roky, nicméně nyní byli konečně vyslyšeni.

Psal se 26. duben 2018, když jeden z uživatelů požádal Google, jestli by šlo na chytrých hodinkách (tenkrát s předchůdcem Wear OS jménem Android Wear) nějak zavést otočení obrazovky. Od té doby se k jeho žádosti přidávali další a další podporovatelé a už se skoro zdálo, že tlak nikam nevede. Před pár dny se ovšem ve vlákně objevila zpráva, že byl “problém” vyřešen. Zástupce oficiální podpory k tomu dodal, že softwarové otočení ciferníku a dalšího obsahu na displeji bude k dispozici u nadcházejících hodinek.

Můžeme tedy nejspíš očekávat, že funkce bude součástí některé budoucí aktualizace Wear OS 3. S tímto systémem zatím běží pouze poslední Galaxy Watch a na další trh čeká. Bylo by příjemné, kdyby nové modely dorazily rovnou s touto vychytávkou. Radost by to udělalo nejen zástupu leváků, ale i některým pravákům, kterým z nějakého důvodu nevyhovuje umístění tlačítek či jiných prvků.

Zdroj: apolice