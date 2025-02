Google v tichosti plánuje přidání důležité aplikace do Wear OS. Až ji dostanete, budete nadšení

Reklama

Na chytrých hodinkách najdete nejrůznější aplikace. Liší se podle toho, od jakého výrobce své hodinky máte – ale obvykle jsou si hodně tematicky podobné. Teď se ale ukázalo, že Google připravuje pro své hodinky jednu velmi důležitou appku, která jim hodně chybí. A až ji dostanou, mnoha uživatelům usnadní život.

Jedná se o známou službu Find my device neboli Najdi moje zařízení. Ta funguje u všech mobilů s Androidem a s její pomocí se dá snadno nalézt váš ztracený telefon. Od loňska se navíc i v Česku prodávají sledovací zařízení pro síť Najdi moje zařízení, která rozšiřují možnosti jejího vyžití. Ale ve Wear OS tuto cennou službu prozatím nenajdete.

Google se ani oficiálně nezmiňuje, že by ji do chytrých hodinek hodlal přidat. Ale je to velmi pravděpodobné. V propagačním videu na své chytré hodinky Pixel Watch 3 totiž ukázal, jak by takové vyhledávání mělo vypadat. Šlo ale jen o nenápadný záběr, který drtivé většině sledujících unikl. Až nyní na něj na Redditu upozornil uživatel s přezdívkou noesio582.

Google zatím mlčí a není známo ani to, co přesně by aplikace v hodinkách měla umět (ze záběru je pravděpodobné, že dokáže zobrazit polohu hledaného zařízení a ohlásit ji zvukovým signálem. Stejně tak není nic známo o datu přidání do Wear OS. Každopádně by šlo o velmi žádanou funkci, kterou by jistě ocenil nejeden roztržitý člověk.

Zdroj: 9to5google, Reddit