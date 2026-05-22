Wear OS 7 přináší velké změny! Dlaždice mizí a o slovo se hlásí Gemini Intelligence Hlavní stránka Zprávičky Google na konferenci I/O 2026 představil Wear OS 7, příští velkou aktualizaci systému pro chytré hodinky Dlaždice na celou obrazovku nahradí widgety v podobě 2×1 a 2×2 bloků, vzhledově odpovídající Androidu 16 Google slibuje až o 10 % delší výdrž baterie oproti Wear OS 6 a integraci Gemini pro vybrané modely Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Zatímco hlavní pozornost na letošní konferenci Google I/O patřila AI modelům a chytrým brýlím, Google si nechal v rukávu i podstatnou novinku pro nositelnou elektroniku. Představil Wear OS 7, příští velkou verzi operačního systému pro chytré hodinky. Změn je hned několik a jejich společný jmenovatel je jasný – Google chce, aby hodinky s Wear OS vypadaly a fungovaly podobně jako telefony s Androidem. Widgety místo dlaždic a delší výdrž baterie Gemini si rozumí s aplikacemi třetích stran Jednotný tréninkový režim a vylepšené přehrávání Kdy a pro koho Widgety místo dlaždic a delší výdrž baterie Asi nejvýraznější vizuální změnou je odchod od celoobrazovkových dlaždic (tiles), na které byli uživatelé Wear OS doposud zvyklí. Nahrazují je widgety ve dvou velikostech – 2×1 a 2×2 bloků. Jejich podoba i ovládání nápadně odpovídají widgetům, které Google nasadil v Androidu 16. Widgety nejsou pouze informativní, ale i interaktivní: lze přes ně například zahájit hovor s vybraným kontaktem nebo ovládat přehrávání hudby. Drobnou nepříjemností je, že Google na rozdíl od Samsungu (který si Wear OS upravuje pod značkou One UI Watch) neumožňuje skládat widgety na sebe na jedné obrazovce. Tato funkce zůstává exkluzivitou hodinek Galaxy Watch. Na hlavním ciferníku se nově objeví také Live Updates, tedy funkce známá z Androidu. Na displeji se zobrazí malá ikona notifikace, samotná notifikační karta pak ukáže dynamické informace podle dané aplikace – například odpočet času u doručovací služby nebo postup hudebního přehrávače. Po rozbalení karty se objeví detailnější přehled. Google zároveň slibuje, že Wear OS 7 bude napříč hodinkami o 10 % šetrnější k baterii ve srovnání se šestou generací. Reálný dopad bude pochopitelně záležet na konkrétním modelu a způsobu používání. Gemini si rozumí s aplikacemi třetích stran Wear OS 7 přináší také hlubší integraci Gemini Intelligence, byť zatím pouze pro „vybrané hodinky“ – konkrétní seznam Google nezveřejnil, lze ale očekávat především vlastní Pixel Watch. Klíčovou novinkou pro vývojáře je AppFunctions API. To umožní aplikacím třetích stran propojit se s Gemini takovým způsobem, aby asistent uměl plnit konkrétní úkoly přímo v nich. V praxi to bude vypadat tak, že uživatel zadá hlasový povel a Gemini namísto webového vyhledávání rovnou provede akci v dané aplikaci. Google jako příklad uvádí objednání jídla přes DoorDash. Jednotný tréninkový režim a vylepšené přehrávání Další konkrétní změnou je standardizovaný tréninkový režim, který Google zabuduje přímo do systému. Vývojáři fitness aplikací si tak budou moct vybrat – buď použijí vlastní uživatelské rozhraní, jak tomu bylo dosud, nebo využijí Googlem připravený systémový design. Pokud zvolí druhou variantu, automaticky získají i jednotné měření tepové frekvence, ovládání médií a další funkce. Pro uživatele to znamená, že fitness aplikace by se v hodinkách měly chovat jednotněji. Změn se dočkal i univerzální přehrávač médií. Uživatelé budou nově moct rozhodnout, zda se má přehrávač spouštět automaticky při zahájení přehrávání v určité aplikaci. Stránka s ovládáním přehrávání také získá nový Remote Output Switcher – přepínač zvukového výstupu, který kromě Bluetooth zařízení zobrazí i možnosti Google Cast. Možností, kam pustit hudbu přímo z hodinek, tak přibude. Kdy a pro koho Wear OS 7 vyjde podle vyjádření Googlu „později v tomto roce", konkrétní datum ani seznam podporovaných hodinek firma neuvedla. S jistotou ho dostanou nové Pixel Watch a postupně budou aktualizaci nasazovat i další výrobci. Vývojáři mají k dispozici Canary verzi Wear OS 7 už od dnešního dne, mohou na ní testovat své aplikace a připravovat watch faces – tvorbu těch má Google v nové verzi výrazně zjednodušit. Co od nového Wear OS 7 očekáváte vy? Zdroj: Android Developers Blog, 9to5Google 