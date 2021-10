Waze konečně testuje velmi žádanou designovou změnu

Aplikace Waze, kterou po zásluze považují někteří majitelé chytrých telefonů za úplně nejlepší nástroj pro navigaci a procházení map, pomalu kráčí k jedné významné designové změně. Zdá se, že by měla v dohledné době uspokojit všechny své fanoušky, jimž chybí tmavý režim. A to nejen tmavě šedé podkreslení mapového podkladu, které je k dispozici už nyní, ale skutečný dark mode platný pro celou aplikaci.

Přiložené náhledy pochází z úzce distribuované speciální verze aplikace 4.78, která byla zachycena například v Izraeli. Vybraným uživatelům z testovací skupiny dorazil také informativní e-mail. V něm se píše o tom, že je vývoj tmavého prostředí na začátku a obsahuje několik chyb. I tak můžeme doufat, že finální dotažení a široké vypuštění nebude dlouho trvat.

Je vlastně s podivem, že takto populární aplikace tmavý režim už dávno nemá. A to i s ohledem na to, že Waze je ve vlastnictví Googlu, který už své vlastní nástroje dávno do tmavého převlékl.

Ve kterých dalších aplikacích vám chybí tmavý režim?

Zdroj: apolice