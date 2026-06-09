Vzorná podpora končí! Apple chce motivovat k nákupu hodinek, nový watchOS 27 nestáhnete na čtyři roky staré modely Hlavní stránka Zprávičky Apple oznámil watchOS 27 — hlavní novinkou je Siri AI v podobě samostatné aplikace Asistent na zápěstí připomíná ChatGPT, a není to náhoda: pohání ho Gemini od Googlu Aktualizace vyžaduje minimálně Apple Watch Series 9, SE 3 nebo Ultra 2 — i první Ultra jde stranou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Na WWDC 2026 letos hodinkový systém Apple zmínil na pódiu jen v pár větách, hlavní informace si zájemci museli vyčíst až z webu. A ten odhalil dvě věci. Zaprvé, že watchOS 27 je především o umělé inteligenci. A zadruhé, že řada majitelů starších modelů na tuhle vlnu překvapivě nenaskočí. Siri jako chatbot na zápěstí Kdo aktualizaci nedostane Siri jako chatbot na zápěstí Vlajkovou novinkou je Siri AI, kterou Apple přivádí i na hodinky v podobě samostatné aplikace. Vzhledem i chováním se nápadně podobá běžným chatbotům typu ChatGPT — a není divu, na pozadí ji pohání Gemini od Googlu. Asistent navíc umí ovládat aplikace, takže si přes něj naplánujete trasu v Mapách nebo přidáte fotku do alba. Zbytek změn už je spíš kosmetika. Tréninkový parťák Workout Buddy zpracovává víc dat a sype ze sebe víc motivačních hlášek, výběr aplikací umí AI zúžit podle toho, co nejspíš chcete spustit, a doladěn byl i vzhled Liquid Glass. Přibylo gesto sevřením palce a ukazováku pro otevření widgetu, Peněženka zvládne zobrazit QR kódy libovolných lístků a věrnostních karet a hudební přehrávač startuje svižněji. Drobností je víc — od přesnějšího počítání kroků po lepší výdrž baterie. Kdo aktualizaci nedostane A teď ta překvapivá část. Zatímco watchOS 26 doběhl až k Apple Watch Series 6, sedmadvacítka vyžaduje minimálně Series 9, SE 3, nebo Ultra 2. Stranou tak jdou Series 7 a 8, druhá generace SE a kupodivu i první Apple Watch Ultra, které stály přes dvacet tisíc a na trhu jsou teprve čtvrtým rokem. Apple navíc ze seznamu zprvu omylem vynechal i Series 9, kterou ale obratem dodatečně potvrdil jako podporovanou. watchOS 27 dorazí na podzim. Jak se vám líbí nový watchOS 27? Zdroj: 9to5mac O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple apple watch Podpora Mohlo by vás zajímat Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 Sláva! Mapy.cz zamíří na chytré hodinky, slibují i další skvělé novinky Adam Kurfürst 4.12.2024 Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023