Alza zlevnila projektor s Netflixem o 29 %. Za 4 tisíce jde o fajn koupi Hlavní stránka Zprávičky WANBO T2 Ultra je Full HD projektor s nativním rozlišením 1080p a Android TV 11, který zvládne promítat i na strop Aktuálně stojí 3 990 Kč místo 5 690 Kč (sleva 1 700 Kč, tedy 29 %) Za tuto cenu dostanete chytrý projektor s Netflixem, Disney+ i Chromecastem a autofokusem v jednom kompaktním těle o hmotnosti 1,2 kg Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Chytré Full HD projektory se streamovacími aplikacemi obvykle startují výš. WANBO T2 Ultra teď klesl z 5 690 Kč na 3 990 Kč, což je jeho nejnižší cena za poslední měsíc. Aktuální cenu i skladovou dostupnost (u těchto akcí se to mění rychle) si ověříte přímo v detailu produktu na Alze. CHCI PROJEKTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levné domácí kino do zatemněné místnosti a využijete vestavěnou Android TV s aplikacemi.⚠️ Zvažte, pokud plánujete promítat ve dne nebo potřebujete svižný systém; 500 ANSI lumenů a 1 GB RAM mají své limity.💡 Za 3 990 Kč jde o rozumný vstup do světa projektorů, i když někteří uživatelé by čekali cenu ještě o kousek níž. Proč je tenhle projektor zajímavý Většina levných projektorů buď nemá chytrý systém, nebo šidí rozlišení. WANBO T2 Ultra nabízí nativní Full HD rozlišení 1080p (ne jen podporované) a k tomu vestavěnou Android TV 11 s přístupem k Netflixu, Disney+, YouTube i Amazon Prime. V praxi to znamená, že ho stačí připojit k elektřině a Wi-Fi, přihlásit se a promítat, bez set-top boxu nebo notebooku navrch. Druhým lákadlem je 120° otočný design, díky kterému promítáte na stěnu i na strop, což ocení hlavně lidé, kteří chtějí sledovat filmy z postele. Projektor zvládne obraz o úhlopříčce od 114 do 356 cm, takže z něj uděláte pořádné plátno. Původní cena byla 5 690 Kč, aktuální pokles na 3 990 Kč ho posouvá do hladiny, kde přímo soupeří s většími televizemi. Klíčové parametry lidsky Nejdůležitější číslo je svítivost 500 ANSI lumenů. Na projektor v této třídě je to obvyklá hodnota, ale je potřeba být upřímný: počítejte s večerním promítáním v zatemněné místnosti. Přes den nebo v rozsvíceném pokoji bude obraz slabý. Rozlišení 1920 × 1080 s kontrastem 2500:1 dává na filmy a seriály ostrý a použitelný obraz, projektor ale nepodporuje 4K, takže to od něj nečekejte. O pohodlí se stará automatické ostření a digitální korekce lichoběžníku (keystone). Tady se ale zkušenosti liší: části uživatelů funguje bezvadně, jiní ji prý musí doladit ručně. Systém pohání slabší hardware s pouze 1 GB RAM, což se projeví občasným zamrznutím nebo pomalejším startem aplikací. Zvuk řeší duální reproduktory s basovou membránou, které recenzenti na tuto cenu chválí častěji, než by člověk čekal. KOUPIT ZA 3 990 KČ Praktická stránka: připojení, hluk, rozměry Konektivita je na tuto třídu slušná: HDMI, USB 2.0, 3,5mm jack, Wi-Fi i Bluetooth. Jeden z recenzentů navíc potvrzuje, že projektor zvládá i 5GHz Wi-Fi, přestože to výrobce v parametrech neuvádí. Přes integrovaný Chromecast na plátno bezdrátově pošlete obsah z telefonu i notebooku. Pozor ale na Bluetooth zvuk: u připojení externího reproduktoru nebo soundbaru někteří uživatelé hlásí občasné sekání a chybí podpora AirPlay. Tělo je kompaktní a lehké, jen 1,2 kg, takže projektor snadno přenesete mezi pokoji nebo ven. Provoz je deklarovaný na 30 dB, v praxi je většinou tichý, ale ventilátor se zvýrazní při náklonu a promítání na strop. Životnost LED zdroje výrobce udává až 20 000 hodin, což při běžném večerním sledování vydrží roky. Co říkají uživatelé Na Alze má projektor hodnocení 4,3 z 5 a 84 % zákazníků ho doporučuje, psaných recenzí je ale 17 (z 31 hodnocení), takže vzorek berte spíš jako orientační. Nejčastěji zaznívá pochvala poměru cena/výkon a překvapení nad zvukem: „čekal jsem chrchlání, ale hraje pěkně“. Lidé oceňují i otevřenou Android TV, kam si doinstalují VLC, Kodi nebo další aplikace, a možnost promítat na strop. Kritika se soustředí na tři body. Prvním je obraz za denního světla, který je slabý a vyžaduje zatemnění. Druhým je svižnost systému kvůli 1 GB RAM, kdy občas zamrzne menu nebo spadne aplikace. Třetím je nespolehlivý autofokus a auto-keystone, na který si stěžuje část uživatelů (jedna recenze jeho funkčnost odhaduje jen na 20 %), zatímco jiným funguje dobře. Objevily se i drobnosti kolem obsahu balení, kdy někteří řešili baterie do ovladače. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete promítat za denního světla nebo v rozsvícené místnosti, tenhle projektor vás zklame; 500 ANSI lumenů je na to málo a budete potřebovat výrazně jasnější (a dražší) model. Nesedne ani lidem, kteří chtějí svižný a plynulý systém, protože 1 GB RAM se občas projeví zamrznutím. A jestli spoléháte na bezchybný autofokus bez ručního dolaďování, počítejte s tím, že tady to bývá slabší místo a podle části recenzí si s nastavením budete muset pohrát. Verdikt: pro koho se to vyplatí WANBO T2 Ultra je rozumný vstup do domácího promítání za 3 990 Kč, hlavně jako první projektor na večerní filmy v zatemněné místnosti. Dostanete Full HD obraz, chytrou Android TV a slušný zvuk v lehkém těle. Berte ale vážně jeho hranice: slabý obraz za světla, pomalejší systém a nekonzistentní autofokus. Pokud vám tyhle kompromisy nevadí a chcete domácí kino bez velkých investic, je sleva z 5 690 na 3 990 Kč dobrým důvodem koupit právě teď. CHCI UŠETŘIT NA ALZE Promítáte doma spíš večer v zatemnění, nebo byste projektor chtěli i přes den? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce projektor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! 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