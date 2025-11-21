Domácí kino za 5 tisíc? Tenhle projektor pěkně zlevnil, má vlastní reproduktory, až 180" obraz a aplikaci Netflixu Hlavní stránka Zprávičky Projektor WANBO DaVinci 1 Pro klesá na historicky nejnižší cenu 4 990 Kč Nabízí nativní Full HD rozlišení se svítivostí 600 ANSI lumenů Android TV 11 umožňuje přímé streamování z Netflixu, Disney+ a YouTube Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Kompaktní projektor WANBO DaVinci 1 Pro se dočkal výrazné slevy a poprvé v historii klesá pod hranici 5 tisíc korun. Na Alze jej nyní pořídíte za 4 990 Kč, což představuje poloviční cenu oproti původnímu uvedení koncem loňského roku, kdy stál 9 990 Kč. Projektor se pak dlouhodobě držel na ceně 6 990 Kč a v posledních měsících se ustálil na částce 6 490 Kč. Full HD obraz se solidním jasem WANBO DaVinci 1 Pro disponuje nativním Full HD rozlišením 1920 × 1080 pixelů při poměru stran 16:9. Se spíše nižší svítivostí 600 ANSI lumenů je vhodnější do zatemněných místností, za světla bude performovat výrazně hůř. Kontrast 2500:1 nicméně zajistí solidní podání tmavých scén a LCD technologie s LED světelným zdrojem podle výrobce nabízí životnost až 20 000 hodin. Projektor umí promítat na úhlopříčku od 40 do 180 palců při projekční vzdálenosti 1,2 až 5 metrů. Praktické určitě je automatické ostření, které zajistí ostrý obraz během několika sekund, a automatická korekce lichoběžníkového zkreslení. CHCI PROJEKTOR V AKCI Android TV pro přímé streamování Díky integrovanému Android TV 11 nepotřebujete žádné externí zařízení pro přehrávání obsahu. Projektor podporuje přímou instalaci aplikací Netflix, Disney+, YouTube nebo HBO Max a díky zabudovanému Chromecastu zvládne i bezdrátové zrcadlení obrazovky z telefonu či tabletu. K dispozici jsou dva USB-A porty pro připojení flash disku, HDMI vstup pro herní konzole nebo notebooky a 3,5mm jack pro externí reproduktory. Vlastní 16W stereo reproduktory poskytují dostatečný zvukový výstup pro běžné použití, hlučnost projektoru prý dosahuje 32 dB (což je přijatelné). Pro koho je WANBO DaVinci 1 Pro vhodný? S rozměry 22,2 × 17,5 × 19,3 cm a hmotností 2,8 kg patří mezi kompaktní projektory vhodné pro časté přenášení. Ocení jej především uživatelé hledající cenově dostupný projektor pro občasné filmové večery, prezentace nebo sledování sportovních přenosů na velké ploše. KOUPIT WANBO DAVINCI 1 PRO Za aktuální cenu pod 5 tisíc korun představuje super volbu pro nenáročné uživatele, kteří například nevyžadují tak vysoký jas. Kombinace Full HD rozlišení, Android TV a automatického ostření z něj dělá uživatelsky přívětivé zařízení. Plánujete si pořídit projektor pro domácí kino? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko projektor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024