Hongkongské aerolinky odmítají přijímat Vivo telefony. Jeden začal hořet

Pamatujete na nechvalně proslulé trable telefonu Samsung Galaxy Note 7, který u spousty vyrobených kusů čelil extrémnímu zahřívání, vzněcování a dokonce explozím? Korejskou firmu to tehdy stálo spousty peněz a nemalou ztrátu prestiže. Nechceme malovat čerta na zeď, ale něco podobného možná hrozí čínské společnosti Vivo. Hongkongské aerolinky vydaly 11. dubna zprávu, že přestávají k přepravě přijímat zásilky této firmy. Důvodem je vznícení modelu Vivo Y20 v prostoru tamní letištní haly.

Panují obavy, že jestli budou tuto zprávu akcentovat i další přepravci, má Vivo velký problém. Nejen kvůli finančním ztrátám, ale také po mediální a PR stránce. Velká část zásilek měla mířit do Indie, na jejímž trhu s telefony má společnost velký podíl (třetí největší s 18 %). Je přitom i hlavním sponzorem tamní ligy kriketu, nejpopulárnějšího sportu v Indii. Experti míní, že by měla společnost začít hasit příslovečný požár co nejrychleji. Samsungu v roce 2017 zabralo vysvětlování a uhlazování situace 4-5 měsíců.

Uvidíme, jak velkou kauzou vznícení telefonu Vivo Y20 bude a zda šlo jen o ojedinělý případ. Připomeňme, že Vivo nedávno vstoupilo také na český trh. Tady ovšem žádné podobné problémy hlášeny nejsou a konkrétně model Y20 se u nás ani neprodává.

Zdroj: India Times