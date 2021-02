Čínské Vivo vstupuje na český trh. S jakými modely se pokusí zabodovat?

Do tuzemských vod s chytrými telefony vplouvá nová značka. Český trh svými produkty obohatí čínská společnost Vivo. Pokud mobily této firmy zatím neznáte, tak vězte, že jsou momentálně páté nejprodávanější na světě. V případě mateřského koncernu BBK, do kterého patří třeba i OnePlus nebo Realme, se dokonce bavíme o nejsilnějším světovém výrobci vůbec. Vivo má ve svém portfoliu telefony spadající do různých segmentů včetně prémiových vlajkových modelů, v ČR si však na start připravilo tři zástupce střední řady Y. Od dnešní dne, 18. února 2021, jsou v Česku oficiálně k zakoupení modely Y70, Y20s a Y11s.

První Vivo telefony oficiálně prodávané v ČR

Všechny tři mobily se chlubí téměř čistým Androidem, povedeným designem, dlouhou výdrží a procesory Qualcomm Snapdragon. A také velmi příjemnou cenou. Na trhu budou tyto přístroje v nižší střední třídě šlapat na paty hlavně Xiaomi, Redmi, Honor nebo “bratrskému” Realme. Všechny tři mobily jsou připravené na aktualizaci na Android 11.

Vivo Y70

systém Funtouch OS 11 (Android 10)

rozměry 161 x 74.08 x 7.83 mm a hmotnost 171 g

a hmotnost 171 g 6.44″ AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 px

fotoaparáty 48mpx hlavní + 2mpx makro + 2mpx hloubkový a 16mpx přední

+ 2mpx makro + 2mpx hloubkový a 16mpx přední procesor Qualcomm Snapdragon 665

baterie s kapacitou 4100 mAh a podporou 33W nabíjení

8 GB RAM / 128 GB úložiště

NFC, jack, senzor otisku pod displejem

barvy černá a modrá

cena 5 999 Kč

Vivo Y20s

systém Funtouch OS 11 (Android 10)

rozměry 164.41 x 76.32 x 8.41 mm a hmotnost 192 g

6.51″ IPS displej s rozlišením 1600 x 720 px

fotoaparáty 13mpx hlavní + 2mpx makro + 2mpx hloubkový a 8mpx přední

procesor Qualcomm Snapdragon 460

baterie s kapacitou 5000 mAh a podporou 18W nabíjení

a podporou 18W nabíjení 4 GB RAM / 128 GB úložiště

bez NFC, jack, senzor otisku na boku

barvy černá a modrá

cena 4 299 Kč

Vivo Y11s

systém Funtouch OS 11 (Android 10)

rozměry 164.41 x 76.32 x 8.41 mm a hmotnost 191 g

6.51″ IPS displej s rozlišením 1600 x 720 px

fotoaparáty 13mpx hlavní + 2mpx hloubkový a 8mpx přední

procesor Qualcomm Snapdragon 460

baterie s kapacitou 5000 mAh a podporou 10W nabíjení

a podporou 10W nabíjení 3 GB RAM / 32 GB úložiště

bez NFC, jack, senzor otisku na boku

barvy černá a modrá

cena 3 299 Kč

Tak co na první Vivo mobily pro trh v ČR říkáte?

Zdroj: TZ Vivo