Zanikla licence, se kterou Google updatoval starší Huawei mobily. Co teď?

Situace kolem obchodních sporů mezi USA a firmou Huawei, s čímž souvisí i nepřítomnost aplikací od Googlu v mobilech tohoto výrobce, dospěla do další fáze. Před několika hodinami vypršela licence, která mimo jiné dovolovala Googlu udržovat aktuální alespoň ty telefony Huawei (a Honor), které měly od americké firmy aplikace a služby ještě před 16. květnem 2019. Tedy ve chvíli, kdy začaly platit známé sankce ze strany Ministerstva obchodu USA. S největší pravděpodobností to teď znamená, že americký gigant nadále nemá právo aktualizovat jím vyvíjený obsah v těchto přístrojích. Což se pochopitelně týká milionů uživatelů. Vypršení licence zajišťující alespoň částečnou spolupráci mezi firmami Google a Huawei by ale snad mohla být obnovena.

Google se se svými mobilními službami do definice zmíněné licence dostal před více než rokem vlastně tak nějak mimochodem. Primární plán byl takový, že americké telekomunikační společnosti dostanou přechodný čas k tomu, aby se zbavily síťových prvků od Huawei a pořídily si jiné. Ruku v ruce s tím jim měla ovšem vláda na nové vybavení přispět. To se nestalo. Je tedy možné, že vypršení licence, které ovlivňuje i vztah Google + Huawei, není definitivní. Žádná ze stran zatím neoznámila, co přesně se bude v následujících dnech dít. Nicméně pokud máte mobil Huawei či Honor, který pochází z doby před sankcemi, dost možná teď nějakou chvíli neobdrží aktualizaci Služeb Google Play. A aplikací ze stejnojmenného balíku. Jde například i o Gmail, YouTube, Chrome nebo Mapy.

Pocítili jste změnu u vašeho Huawei / Honor telefonu?

Zdroj: acentral