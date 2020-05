Nepřekopl někdo kabel? YouTube, Facebook a další služby v noci spadly

YouTube včetně verze Music či TV, Facebook, Google nebo Reddit. Všechny tyto služby postihl v noci ze čtvrtku na pátek celosvětový výpadek. Sami jsme na našich zařízeních zaznamenali problémy, nejvýznamnější právě na YouTube. Tento videoportál nefungoval kolem jedné hodiny ranní na všech možných platformách – v mobilní aplikaci, na televizích i v prohlížečích. Výpadek YouTube obratem hlásili lidé i na portálu Downdetector. Během pár minut se za ČR nastřádaly asi dva tisíce uživatelů, které problém nahlásily. V USA to bylo přes 160 tisíc lidí, v Německu či v Kanadě to bylo shodně kolem 30 tisíc. To se ovšem nebavíme o počtu výpadků, ale jen o lidech, kteří je nahlásili na tomto serveru.

Další vyjmenované služby nepostihl výpadek tak masivní jako YouTube, ale křivka nahlášených problémů u nich byla téměř totožná. Nabízí se tedy otázka, zda šlo o problémy nějakého významného uzlu či (s trochou nadsázky) o překopnutý důležitý kabel. Vyloučit se úplně nedá ani nějaký hackerský útok. V době vytvoření tohoto článku (2:00 ráno) pochopitelně zatím neexistovalo vyjádření žádné z firem. Možná s nějakého dočkáme v průběhu dne.

Také jste v tuto dobu zaznamenali výpadek některé z vyjmenovaných služeb?