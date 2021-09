Dvakrát rychlejší NEO. O2 láká na vylepšené YOU tarify

České O2 se začátkem nového školního roku vylepšuje svou nabídku pro zákazníky mladší 26 let v rámci tarifů YOU. Ti noví získají slevu 50 Kč měsíčně na nejoblíbenější dvě varianty a v nabídce se také objeví speciální várka notebooků, telefonů a příslušenství. Zákazníci s kterýmkoli tarifem YOU mohou navíc využít 5G připojení a operátor dvojnásobně zrychlil internet u tarifu NEO. Ovšem i klienti, kteří si zvolili tarif YOU NEO s neomezenými daty a omezenou rychlostí stahování, přitom mohou využít některých výhod sítí páté generace.

Nejoblíbenější tarify pro mladé lidi, YOU NEO a YOU 20 GB, jsou nyní zvýhodněny slevou 50 korun měsíčně pro nové zákazníky. Neomezený tarif pro ně bude dostupný za 699 korun měsíčně a tarif YOU 20 GB za 499 korun měsíčně. S nejlevnějším tarifem YOU 5 GB pak získá zákazník 5 GB dat a neomezené SMS za 399 korun měsíčně.

Kromě toho O2 nabízí také Můj první tarif vhodný pro nejmladší uživatele. Zahrnuje 120 volných minut volání do všech sítí v ČR, neomezené SMS do sítě O2 a 1 GB dat za 299 korun měsíčně. Vylepšené YOU tarify jsou určeny lidem do 26 let, kteří nemusejí být nutně studentem. K uzavření smlouvy tak stačí předložit průkaz totožnosti, podle něhož zákazník splňuje věkový limit do 26 let.

Který z tarifů vám přijde nejzajímavější?

Zdroj: TZ O2