Vrácení zboží do 14 dnů: Jak to opravdu funguje a co vám e-shopy často neřeknou

V Česku chrání zákazníky zákon č. 89/2012 Sb., konkrétně paragraf 1829 a následující. Ten říká, že pokud nakoupíte zboží na dálku – třeba přes internet – máte právo na vrácení zboží do 14 dnů. Tato možnost platí právě proto, že si zboží nemůžete předem vyzkoušet. I když se to často spojuje jen s e-shopy, zákon se dá uplatnit i v dalších případech.

Co ale už tolik lidí neví, je, že do 14 dnů od převzetí zboží stačí pouze oznámit, že chcete od smlouvy odstoupit. Na samotné vrácení zboží pak máte ještě dalších 14 dnů, a to od chvíle, kdy obchodník vaše oznámení obdrží. A nakonec – prodejce má opět 14 dnů na vrácení peněz od okamžiku převzetí zboží.

Tento systém pamatuje na situace, kdy zákazník nestihne zboží hned odeslat. Typickým příkladem jsou svátky, jako Vánoce nebo Velikonoce, kdy bývají pošty a výdejní místa zavřená.

Příklad z praxe

Sám jsem tuto možnost nedávno využil. Týden před dovolenou jsem si koupil menší fotoaparát, abych měl lepší snímky z cest. Jenže po pár dnech na Tchaj-wanu jsem zjistil, že výsledky nejsou tak dobré, jak jsem doufal. Termín vrácení zboží do 14 dnů připadal zrovna na půlku pobytu. Proto jsem prodejci poslal oznámení a přestal fotoaparát používat. Po návratu domů jsem ho donesl na prodejnu. Od nákupu tehdy uběhlo už 20 dnů, ale protože jsem úmysl o vrácení zboží do 14 dnů oznámil včas, vše proběhlo bez problémů. Měl jsem s sebou pro jistotu i vytištěný formulář a potvrzující e-mail.

Mnoho e-shopů ale tento postup zákazníkům příliš neusnadňuje. Na svých stránkách často uvádějí, že zboží musíte vrátit do 14 dnů fyzicky, čímž vzbuzují dojem, že jde o konečný termín. Teprve v podrobných obchodních podmínkách pak bývá správně uvedeno, že na vrácení zboží máte dalších 14 dnů po oznámení.

Kdy to nefunguje

Vrácení zboží do 14 dnů není možné vždy. Pokud se jedná o digitální obsah, hygienicky zabalené zboží nebo rychle se kazící výrobek, nelze vrácení aplikovat. Další výjimkou je zboží na objednávku nebo se speciálními úpravami. Pozor na to, že toto by mohl splňovat i notebook s rozšířenou pamětí apod. Pokud máte pochybnosti, raději se ptejte předem.

E-shop není půjčovna

Pozor, nejde o bezplatnou výpůjčku. E-shopy si sice nesmí účtovat poplatky za zpracování vráceného zboží, ale mohou požadovat náhradu za uvedení do původního stavu. U fotoaparátu to obvykle zvládnete sami. U kávovaru, který jste týden používali, už ale může být čištění tak drahé, že se vyplatí ho raději prodat přes bazar.

Redakce v žádném případě nepodporuje zneužívání možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů k bezplatnému půjčování zboží. Tato lhůta je určena pro nezbytné vyzkoušení výrobku, které nákup v e-shopu neumožňuje.

Využíváte možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů?

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, vlastní