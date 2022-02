Čeští operátoři upravili ceníky pro volání a psaní na Ukrajinu

Válečný konflikt na území Ukrajiny vyvolal mimo jiné i v České republice snahu dostupnými způsoby pomoci nejen tamním občanům, ale i zde pobývajícím Ukrajincům. Nezáviděníhodnou situaci se snaží zmírňovat politici, vojáci, civilisté i soukromé společnosti. Jelikož kvůli informovanosti a případné organizaci evakuace patří mezi akutní potřeby také komunikace, rozhodli se všichni tři velcí tuzemští operátoři upravit sazby pro volání a psaní SMS na Ukrajinu.

Vzhledem k aktuální situaci umožňujeme s okamžitou účinností našim zákazníkům volání a posílání SMS mezi ČR a Ukrajinou zdarma.

