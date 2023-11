Vodafone přispěchal s letošní vánoční nabídkou

Rozdává data i slevy na zařízení až do výše 8 tisíc

Levněji můžete pořídit tarify i pevný internet

V rámci své vánoční kampaně nabízí Vodafone slevy na produkty, k dispozici jsou také repasované telefony iPhone s dvouletou zárukou, podobně jako u O2. Tarif Super + je nyní dostupný se slevou přes 240 korun a pro předplacené karty jsou přichystány až dva týdny neomezených dat zdarma. Vodafone také připravil speciální nabídky pro diváky Vodafone TV a studenty.

Vodafone poskytuje slevy až 8 tisíc na širokou škálu elektroniky, včetně herních konzolí Sony PlayStation 5, televizorů, hodinek a telefonů. Slevy až 5 000 korun jsou dostupné pro každé telefonní číslo a jsou určeny jak novým, tak stávajícím zákazníkům. Mladí lidé a studenti do 26 let, kteří mají neomezené tarify #jetovtobě Super+ a Premium 5G mohou získat rovněž slevu na zařízení a to až do výše 5 000 korun. Pro úplné podmínky akce a konkrétní produkty ve slevě se mrkněte na oficiální web.

Ten kdo si pořídí tarif Super+, tedy neomezený tarif s rychlostí omezenou na 20 Mb/s v kombinaci s pevným internetem jej může získat za 755 korun měsíčně a to napořád. Normálně je přitom o 240 korun dražší. K předplaceným kartám jsou připraveny až dva týdny neomezených mobilních dat zdarma.

Uživatelé Vodafone TV si mohou každý adventní víkend vyzvednout exkluzivní obsah z platforem HBO a HBO Max a zkrátit si tak čekání na Ježíška, pokud si koupíte chytrý televizor od Sony, dostanete Vodafone TV na tři měsíce zdarma.

V neposlední řadě operátor prodlužuje akční nabídku, kdy si zákazníci mohou pořídit pevné internetové připojení jen za 299 korun měsíčně na prvních šest měsíců, akce se týká i nejvyšší gigabitové rychlosti.

Zdroj: tisková zpráva