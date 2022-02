Český Vodafone začíná prodávat nový 5G router GigaCube

V nabídce operátora Vodafone se objevil nový router GigaCube 5G. Nabídne přímé připojení k moderní vysokorychlostní mobilní síti a současně disponuje i Wi-Fi konektivitou včetně standardu 802.11ax neboli Wi-Fi 6. Přihlášení do mobilní datové sítě je řešeno přes slot na nano-SIM kartu. Kromě bezdrátové komunikace je schopný i kabelového připojení přes dva LAN porty (1x 2.5GE LAN/WAN, 1x GE LAN).

Novinka pro domácnosti či menší kanceláře, která ve skutečnosti pod jiným označením ukrývá zařízení TCL 5G CPE (HH500V), byla zařazena do lednového Vodafone ceníku a měla by se co nevidět objevit i na webu tohoto operátora. Router GigaCube 5G vyjde na 6 977 Kč včetně DPH.

Kromě tohoto zařízení operátor v lednu zařadil do nabídky také telefony Xiaomi Redmi Note 11, Honor 50 5G a Alcatel 1 2021, herní konzoli Xbox Series S, hodinky Garmin VENU 2 Plus, řadu vysavačů Xiaomi řady Mop 2 a projektor Xiaomi Mi Smart Projector 2 s Android TV.

Zdroj: TZ Vodafone