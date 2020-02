Nový “Roaming na den” od Vodafonu poskytne v cizině pětinásobek dat

Namísto 100 megabajtů rovnou 500. Vodafone mění horní hranici pro přenesená data v rámci tarifu “Roaming na den” pro světové země mimo EU. Do USA, Švýcarska, Thajska či Austrálie se tak mohou zákazníci tohoto operátora vydat vybavení pětinásobným limitem za nezměněnou cenu 199 korun. Novinka se týká více než 120 zemí a akce potrvá do 15. května. Pak uvidíme, s čím Vodafone či další operátoři přijdou na léto. Toto navýšení dat platí i pro zákazníky Vodafonu, kteří mají už součástí tarifu 7 dní Roamingu na den. Na své si přijdou i zákazníci s omezenými jednotkami pro volání nebo SMS do všech sítí. Mohou totiž službu využít do výše svých volných jednotek.

Objem 500 MB by měl pohodlně postačit pro práci s e-maily, navštívení tisíců webových stránek a rozumné brouzdání po sociálních sítích. Na co vám může 500 megabajtů stačit, si klidně vyzkoušejte v datové kalkulačce Vodafonu. Data se odečítají z domácího datového balíčku. Během čerpání dat operátor informuje zákazníka SMS zprávou, kolik už vyčerpal. Pokud bude potřebovat dat víc, jednoduše si může v aplikaci Můj Vodafone nastavit DataLimit pro roaming, tedy počet automatických dokoupení (vždy 500 MB za 149 Kč). Roaming na den od Vodafone je už v tuto chvíli dostupný.

Využíváte Roaming na den od Vodafone?

Zdroj: TZ