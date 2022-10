Předplacené karty Vodafone mají nyní větší porci dat

Český Vodafone oznámil změny u svých předplacených karet. Například u Předplacené karty 30 navýší operátor v rámci denního benefitu objem dat z 300 na 900 MB. Mění se i parametry některých Balíčků ke kartě, například mezi zákazníky oblíbená kombinace neomezeného volání v síti a mobilních dat nově s 1,5 GB vyjde na 139 korun měsíčně.

“Během listopadu se zákazníci, kteří využívají předplacené karty Vodafonu, mohou těšit na několik změn. Ta největší se týká Předplacené karty 30, která funguje na jednoduchém principu: minuta volání, SMS zpráva i 10 MB dat stojí vždy 3 koruny. Tyto ceny ovšem platí pouze do chvíle, než zákazník utratí 30 korun za den. Pak získá až do půlnoci neomezené volání a SMS do všech sítí. Dosud také do půlnoci dostává 300 MB dat zdarma, nově ale půjde o celých 900 MB,” popisuje Vodafone jednu ze změn.

Další novinka se týká dosavadního balíčku Komplet (neomezené volání v síti Vodafonu + 1,2 GB dat), který nově nabídne 1,5 GB dat za cenu 139 korun měsíčně. Také balíček s neomezenými SMS v síti Vodafonu + 1,2 GB dat nově přinese 1,5 GB dat, zde za upravenou cenu 119 korun. Poslední úprava se týká ceny samostatného Volání v síti neomezeně, které nově vyjde na 119 korun měsíčně.

Která změna vás nejvíce zaujala?

Zdroj: TZ