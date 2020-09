Vodafone na víkend odstaví několik služeb. Co všechno nepojede?

Český operátor Vodafone naplánoval na 25. – 27. září 2020 aktualizaci svých zákaznických systémů, s čímž souvisí také jejich odstávka. Z toho důvodu nebudou některé samoobslužné nástroje přes víkend funkční. Prý maximálně do nedělního večera. Na běžný provoz sítě – volání, zprávy nebo připojení k internetu nebude mít aktualizace žádný vliv. Mimo provoz nicméně bude hned několik věcí včetně mobilní aplikace Můj Vodafone.

“Provedeme pravidelnou aktualizaci systémů péče o zákazníky. Pro její bezpečný průběh budou od pátečních 18:00 nejpozději do nedělního večera dočasně omezeny funkce samoobslužných systémů. To se týká Internetové, SMS, Hlasové samoobsluhy a mobilní aplikace Můj Vodafone. Během aktualizace doporučujeme dobíjet prostřednictvím bankomatů nebo internetového bankovnictví. Dobití přes jiné kanály nebude možné. S blokací ztracené nebo odcizené SIM karty vám i v tyto dny pomůžeme na Lince péče o zákazníky,” popisuje Vodafone na svém webu způsob, jak odstávka systémů od 25. do 27. září 2020 proběhne. Pokud jste měli v plánu provádět u vašich SIM karet či účtů nějaké změny, nechejte to ideálně na pondělí.

Zdroj: Vodafone