Operátor Vodafone nyní nabízí jako dárek k Vánocům neomezená mobilní data zdarma pro každého. Využít je tedy mohou jak zákazníci, kteří využívají mobilní tarify, tak i ti s předplacenými kartami. Mimo jiné se ale můžeme těšit na další zajímavé slevy a dárky. Pojďme se na to tedy podívat.

Vodafone nabízí neomezená mobilní data zdarma

Dárek je možné vyzvednout si na webu Vodafonu od 12. listopadu do 31. ledna 2020, přičemž ode dne aktivace budete mít neomezená data na měsíc zdarma. Můžete tedy surfovat, jak se vám zlíbí. Jestliže vlastníte tarif Vodafone Neomezený, ani v tomto případě nevyjdete na prázdno. V tomto tarifu máte totiž omezenou rychlost na 10 Mb/s a pokud si tento balíček aktivujete, omezení rychlosti vám zmizí, což je jistě příjemné.

Zajímavě se jeví také možnost objednat si internet na doma a mít jej na 3 měsíce zcela zdarma. Služba je dostupná pro všechny domácnosti a týká se jak sítí bývalého UPC, ale také dalších Vodafone partnerů. “Připravili jsme kolekci dárků, která lidem umožňuje trávit čas společně a být ve spojení, i když jsou od sebe třeba daleko. Zároveň tímto balíkem dáváme k dispozici všechny naše služby, které se hodí nejen o Vánocích, ale i před svátky nebo po jejich uplynutí, až se vrátíme do práce a děti do školy, případně částečně k on-line výuce. Jde proto o mobilní sítě, pevný internet, televizní zábavu i nabídku elektroniky. Vybere si určitě každý,” říká Quique Vivas, viceprezident Vodafonu pro nefiremní zákazníky.

Zákazníci Vodafone TV budou moci využít zdarma videotéku 50 různých filmů a pohádek s vánočním nádechem a to ve 4K rozlišení. Dostanete také programy HBO na 1 měsíc zdarma. Slevy se týkají také telefonů Apple a Samsung a to až do výše 4 000 korun. Tím ale Vodafone nekončí. Zajímavé slevy jsou totiž také na notebooky, televize, nebo třeba herní konzole Playstation.

Využijete některé z dárků Vodafone?