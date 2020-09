Vodafone a jeho tarify #jetovtobě jsou mezi studenty velice oblíbené. Nabízí totiž dobrý poměr mezi cenou a nabízenými službami. Nyní však operátor posouvá tento slogan na novou úroveň. Nový tarif Vodafone nabízí totiž neomezená data, volání i SMS a přitom za něj nezaplatíte majlant. Student bude mít tedy u Vodafone pohodu.

Student bude mít u Vodafone pohodu

Nový tarif bude k dispozici od 21. září a to za cenu 599 Kč. K získání tohoto tarifu jsou zapotřebí dvě podmínky – ISIC průkaz a věk do 26 let. Tarif až doposud nabízel neomezené volání, SMS a Social Pass, k tomu 15 GB dat za 499 Kč měsíčně. Tento je sice o rovných 100 Kč dražší, za to však nabízí neomezená data. Rychlost stahování je pak dostatečných 10 Mb/s. Původní tarif zůstává i nadále v nabídce, kde je rychlost dat neomezená.

Uvidíme tedy, jak moc bude tarif oblíbený. Tato nabídka se zdá ale velmi dobrá a pokud jste student, rozhodně o ní zapřemýšlejte. Normálně totiž za podobný tarif zaplatíte o stovky korun měsíčně více.

Jaký tarif máte a kolik za něj platíte?