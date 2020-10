Studenti se v době světové pandemie vzdělávají často na dálku. Aby jim to Vodafone ulehčil nabízí teď plně neomezený tarif. Nabídka je skutečně výhodná obsahuje totiž neomezené SMS, neomezené volání i neomezená data. Za jakých podmínek lze exkluzivní tarif získat?

Distanční vzdělávání je jednou z neplánovaných novinek letošního roku. Mnoho studentů všech věkových kategorií se nyní vzdělává mimo budovy škol. Vodafone chce podpořit tento trend a ulehčit této skupině zákazníků. Rozhodl se proto zařadit do své nabídky tarif obsahující neomezené voláním, SMS i neomezená data. Cena je na české poměry opravdu lákavých 599Kč. Pro využití této speciální nabídky je nutné mít průkaz ISIC a být ve věku do 26 let.

Nabídka neomezeného tarifu od Vodafone pro studenty není úplně nová. Původní tarif nabízí neomezené volání i SMS a navíc 15GB mobilních dat. To vše za slušných 499Kč. Nejprve měla tato výhodná nabídka studentského tarifu vypršet 31.10.2020. Vodafone se za stávající situace rozhodl zařadit oba tarify do svojí stálé nabídky. Za zmínku ještě stojí, že tarif za 599Kč, kde jsou data neomezená umožňuje stahování rychlostí 10Mb/s. Studenti najdou tyto tarify na webu Vodafone pod heslem #jetovtobě.

Zdroj: Vodafone web