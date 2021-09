Vodafone a Kaufland nabízejí společný tarif za 299 Kč

Český mobilní operátor Vodafone a obchodní řetězec Kaufland dávají zákazníkům s věrnostní kartou Kaufland Card možnost pořídit si nový unikátní tarif. Jeho téměř přesným základem je již platná nabídka Start 250, nicméně v tomto případě stojí o čtvrtinu méně. Není to žádný trhák, který udělá díru do světa, ale za 299 Kč měsíčně mohou mít zájemci 1 GB dat ke spotřebování, neomezený počet SMS a 250 volných minut do všech sítí. K této základní nabídce je možnost si za dalších 149 Kč přikoupit další dva gigabajty dat.

Jak již bylo zmíněno, tarif je určený exkluzivně pro majitele věrnostní karty Kaufland Card, kteří se kromě ní musí prokázat také kódem z newsletteru obchodu. Za cenu 299 Kč, za kterou je tento společný tarif dostupný, běžně Vodafone nabízí službu Start 130 s 1 GB dat, 130 volnými minutami a SMSkami za 1,51 Kč. V tuto chvíli český operátor neuvádí, zda má nabídka nějaké kusové či termínové omezení.

Co říkáte na cenu tohoto tarifu?