Nechcete řešit, kolik vám zbývá dat? Vodafone zlevnil neomezený tarif na pět stovek

Vodafone nabízí neomezený tarif Basic+ za 499 Kč měsíčně s trvalou slevou 34 % Tarif obsahuje neomezená data s rychlostí 4 Mb/s, volání a SMS bez závazku Do konce srpna 2025 můžete zdarma aktivovat 5G rychlost na 31 dní Adam Kurfürst Publikováno: 23.8.2025 12:00 Vodafone přichází s trvalou slevou 34 % na svůj neomezený tarif Basic+. Místo původních 747 Kč zaplatíte měsíčně pouze 499 korun, přičemž nejde o žádnou úvodní akci – tuto cenu si udržíte napořád. Za necelou pětistovku tak získáte neomezená data, volání i SMS bez jakéhokoli závazku. Čas na pořízení za zvýhodněnou cenu máte podle našich informací až do 30. září. Pro koho je Basic+ ideální volbou Co všechno v tarifu za 499 Kč dostanete Letní bonus: Měsíc 5G rychlosti zdarma Jak tarif pořídit Pro koho je Basic+ ideální volbou Tarif Basic+ s rychlostí 4 Mb/s pokryje potřeby většiny běžných uživatelů. Bez problémů na něm funguje navigace, všechny komunikační aplikace jako WhatsApp, Messenger nebo iMessage a zvládnete i videohovory s rodinou nebo kolegy. Rychlost stačí i na sledování videí v základní kvalitě – YouTube nebo Netflix si pustíte bez větších potíží, ale s FullHD nepočítejte. Pokud patříte mezi uživatele, kteří telefon používají hlavně ke komunikaci, občasnému surfování a nepotřebují stahovat velké soubory nebo hrát online hry, je Basic+ cenově nejdostupnější volbou mezi neomezenými tarify na českém trhu. Co všechno v tarifu za 499 Kč dostanete Základem tarifu jsou neomezená data bez FUP limitu, takže se nemusíte stresovat kontrolováním zbývajících gigabajtů. K tomu dostanete neomezené volání a SMS do všech českých sítí. Tarif je kompletně bez závazku, můžete ho kdykoliv zrušit nebo změnit bez jakýchkoliv sankcí. V ceně máte zahrnutý i roaming v celé EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Velké Británii a na Islandu. Voláte a posíláte SMS ze zahraničí za stejných podmínek jako v Česku. Data můžete čerpat podle pravidel férového využití. Pokud si k tarifu pořídíte nový telefon, Vodafone nabízí slevu až 5 000 Kč na vybraná zařízení. V takovém případě vzniká závazek na 24 měsíců, ale týká se pouze telefonu, nikoliv samotného tarifu. Tarif můžete využívat s klasickou SIM kartou nebo moderní eSIM, záleží na možnostech vašeho telefonu. Letní bonus: Měsíc 5G rychlosti zdarma Vodafone k tarifu Basic+ přidává zajímavý bonus – do 31. srpna 2025 si můžete zdarma aktivovat maximální 5G rychlost na celých 31 dní. Po aktivaci budete mít měsíc neomezenou rychlost místo standardních 4 Mb/s. To oceníte například při stahování větších souborů na dovolené nebo sledování videí ve vysokém rozlišení. Jak tarif pořídit Tarif Basic+ za 499 Kč měsíčně si můžete objednat online na webu Vodafonu nebo navštívit některou z kamenných prodejen. Při online objednávce stačí vložit tarif do košíku a vybrat, zda chcete nové číslo nebo přenést si své stávající od jiného operátora. Vodafone také nabízí možnost zpětného volání – vyplníte formulář a operátor vám zavolá do 60 minut mezi 8:00 a 20:00. Pro správu tarifu můžete využívat aplikaci Můj Vodafone, kde máte přehled o všech službách, můžete měnit nastavení nebo kontrolovat vyúčtování. Aplikace je dostupná pro iOS, Android i Huawei AppGallery. Využijete neomezený tarif za 499 Kč měsíčně? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi