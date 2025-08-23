TOPlist

Nechcete řešit, kolik vám zbývá dat? Vodafone zlevnil neomezený tarif na pět stovek

  • Vodafone nabízí neomezený tarif Basic+ za 499 Kč měsíčně s trvalou slevou 34 %
  • Tarif obsahuje neomezená data s rychlostí 4 Mb/s, volání a SMS bez závazku
  • Do konce srpna 2025 můžete zdarma aktivovat 5G rychlost na 31 dní

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.8.2025 12:00
Ikona komentáře 0
zena s cervenymi vlasy a usmevem telefonujici v ulicich mesta ilustrace k vodafone

Vodafone přichází s trvalou slevou 34 % na svůj neomezený tarif Basic+. Místo původních 747 Kč zaplatíte měsíčně pouze 499 korun, přičemž nejde o žádnou úvodní akci – tuto cenu si udržíte napořád. Za necelou pětistovku tak získáte neomezená data, volání i SMS bez jakéhokoli závazku. Čas na pořízení za zvýhodněnou cenu máte podle našich informací až do 30. září.

Pro koho je Basic+ ideální volbou

Tarif Basic+ s rychlostí 4 Mb/s pokryje potřeby většiny běžných uživatelů. Bez problémů na něm funguje navigace, všechny komunikační aplikace jako WhatsApp, Messenger nebo iMessage a zvládnete i videohovory s rodinou nebo kolegy. Rychlost stačí i na sledování videí v základní kvalitě – YouTube nebo Netflix si pustíte bez větších potíží, ale s FullHD nepočítejte.

vodafone tarif basic plus prehled

Pokud patříte mezi uživatele, kteří telefon používají hlavně ke komunikaci, občasnému surfování a nepotřebují stahovat velké soubory nebo hrát online hry, je Basic+ cenově nejdostupnější volbou mezi neomezenými tarify na českém trhu.

CHCI TARIF SE SLEVOU

Co všechno v tarifu za 499 Kč dostanete

Základem tarifu jsou neomezená data bez FUP limitu, takže se nemusíte stresovat kontrolováním zbývajících gigabajtů. K tomu dostanete neomezené volání a SMS do všech českých sítí. Tarif je kompletně bez závazku, můžete ho kdykoliv zrušit nebo změnit bez jakýchkoliv sankcí.

V ceně máte zahrnutý i roaming v celé EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Velké Británii a na Islandu. Voláte a posíláte SMS ze zahraničí za stejných podmínek jako v Česku. Data můžete čerpat podle pravidel férového využití.

Pokud si k tarifu pořídíte nový telefon, Vodafone nabízí slevu až 5 000 Kč na vybraná zařízení. V takovém případě vzniká závazek na 24 měsíců, ale týká se pouze telefonu, nikoliv samotného tarifu. Tarif můžete využívat s klasickou SIM kartou nebo moderní eSIM, záleží na možnostech vašeho telefonu.

Letní bonus: Měsíc 5G rychlosti zdarma

Vodafone k tarifu Basic+ přidává zajímavý bonus – do 31. srpna 2025 si můžete zdarma aktivovat maximální 5G rychlost na celých 31 dní. Po aktivaci budete mít měsíc neomezenou rychlost místo standardních 4 Mb/s. To oceníte například při stahování větších souborů na dovolené nebo sledování videí ve vysokém rozlišení.

Jak tarif pořídit

Tarif Basic+ za 499 Kč měsíčně si můžete objednat online na webu Vodafonu nebo navštívit některou z kamenných prodejen. Při online objednávce stačí vložit tarif do košíku a vybrat, zda chcete nové číslo nebo přenést si své stávající od jiného operátora. Vodafone také nabízí možnost zpětného volání – vyplníte formulář a operátor vám zavolá do 60 minut mezi 8:00 a 20:00.

OBJEDNAT BASIC+

Pro správu tarifu můžete využívat aplikaci Můj Vodafone, kde máte přehled o všech službách, můžete měnit nastavení nebo kontrolovat vyúčtování. Aplikace je dostupná pro iOS, Android i Huawei AppGallery.

Využijete neomezený tarif za 499 Kč měsíčně?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
muž v kapuce s mobilem hacker

Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS

Jana Skálová
5.12.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024