Vodafone zrychluje pevný internet. Chystá 10 Gb/s připojení

V nabídce českého operátora Vodafone je momentálně v sekci pevného internetového připojení dostupná velmi vysoká maximální rychlost 1 Gb/s. I když už není jediný, kdo takto svižnou konektivitu koncovým zákazníkům plošně nabízí, stále se v ČR jedná o nepřekonanou hodnotu. A bude to zase Vodafone, kdo toto číslo do pár let posune o několik levelů výše. Dokonce na desetinásobek, tedy 10 Gb/s.

“Díky modernizaci, která v následujících pěti letech zahrnuje nasazení nových technologií i výměnu použitých prvků sítě spolu s rozšířením optické infrastruktury, bude pevná síť Vodafonu fungovat na standardu nazvaném DOCSIS 4.0. Ten nabídne kapacitu pro stahování dat až 10 Gb/s a kapacitu odeslání až 6 Gb/s,” informuje společnost v tiskové zprávě.

Vodafone oznámil, že v budoucích letech investuje do modernizace sítě další více než tři miliardy korun. Postupné technické kroky už započnou letos v létě, kdy se operátor zaměří na zlepšení zákaznické zkušenosti a první drobná rychlostní zlepšení. Dodatečné miliardové investice se týkají také mobilní sítě.

K čemu byste využili tak rychlý internet?

Zdroj: TZ