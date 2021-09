Populární VLC přehrávač je na systému Android již několik let, ovšem na opravdu velkou aktualizaci, která by zmodernizovala design a přinesla nové funkce čekáme poměrně dlouho. Možná se vám to nemusí na první pohled zdát, ale právě verze 3.4 se řadí to těch podstatnějších updatů. Co všechno tedy přináší?

VLC v3.4 pro Android přináší poměrně velké novinky, jak píšou vývojáři na svém blogu. Konečně zde máme možnost zakládat si jakýkoliv přehrávaný obsah, takže po opětovném spuštění aplikace nebudeme muset vše složitě hledat. Tato funkce je ideální při poslechu audioknih či podcastů, jelikož není nic otravnějšího, než pátrat po tom, co jste slyšeli a co už ne. Vylepšený bylo také samotné rozhraní pro přehrávání audia, které je podobné aplikaci Hudba Google Play.

Nováčci ocení také nový tutorial, který vás provede tím, jak byste měli aplikaci správně používat a ukáže vám některé tipy jako třeba gesta. VLC pro Android v3.4 přináší také změny v Android Auto. Máme zde zcela přepracované uživatelské rozhraní, které má usnadnit rychlé procházení, vyhledávání ale třeba i výběr audia v knihovně. Nejnovější verze by měla být již k dispozici na Google Play.

Jak často používáte VLC pro Android?

Zdroj: dev.to