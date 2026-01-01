Vivo X300 Ultra může přijít i do Evropy. Tohle o něm zatím víme Hlavní stránka Zprávičky Vivo X300 Ultra získalo certifikaci EEC, což naznačuje uvedení na evropské trhy Telefon má nabídnout dva 200Mpx snímače, 7000mAh baterii a Snapdragon 8 Elite Gen 5 Globální uvedení se očekává v prvním čtvrtletí roku 2026, pravděpodobně v únoru či březnu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Zatímco Vivo X200 Ultra zůstalo exkluzivitou čínského trhu, jeho nástupce by se mohl konečně podívat i do Evropy. Nasvědčuje tomu čerstvá certifikace EEC (Eurasian Economic Commission), v níž figuruje model s označením V2562. Právě pod tímto kódovým označením se chystané Vivo X300 Ultra již dříve objevilo v databázi IMEI. Jakou výbavu telefon nabídne? (podle úniků) Chybět nebude ani obří baterie Kdy se telefon představí? Vivo X300 Pro je u nás již v prodeji Jakou výbavu telefon nabídne? (podle úniků) Informátor Digital Chat Station prozradil, že Vivo X300 Ultra dostane plochý 6,82″ LTPO OLED displej s rozlišením 2K od firmy BOE. To by představovalo odklon od zakřiveného panelu, který výrobce používal u modelu X200 Ultra. Telefon má mít rovněž plochý kovový rám a na rozdíl od předchůdce postrádá dedikované tlačítko pro ovládání fotoaparátu. Vivo X300 Pro s fotografickou sadou O výkon se má postarat nejnovější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Největším lákadlem však bude fotografická výbava. Vivo X300 Ultra by se totiž mohlo stát prvním smartphonem se dvěma 200Mpx snímači. Podle dostupných informací půjde o hlavní fotoaparát se snímačem Sony IMX09E o velikosti 1/1,12″ a periskopický teleobjektiv využívající Sony IMX09A. Ultraširokoúhlý objektiv má dostat 50Mpx snímač s velikostí 1/1,28″ a stejné rozlišení nabídne i přední kamera. Chybět nebude ani obří baterie Vivo X300 Ultra má být vybaveno baterií s kapacitou přes 7 000 mAh, což by z něj udělalo jeden z nejvýdržnějších vlajkových smartphonů na trhu. Předchozí certifikace navíc odhalila podporu 100W drátového nabíjení. Pro srovnání – aktuální X300 Pro disponuje 5 440mAh baterií s 90W nabíjením. Kdy se telefon představí? Vivo by mělo X300 Ultra uvést na čínský trh v průběhu prvního čtvrtletí roku 2026. Mezinárodní premiéra by pak mohla proběhnout v únoru nebo březnu. Díky zmíněné evropské certifikaci je pravděpodobné, že se telefon dostane i do zemí EU, byť jeho dostupnost v Česku zatím potvrzena nebyla. Vivo X300 Pro je u nás již v prodeji Pokud nechcete čekat na verzi Ultra, na českém trhu je od října k dispozici Vivo X300 Pro. Tento fotomobil vyvinutý ve spolupráci se značkou ZEISS nabízí 6,78″ AMOLED displej s rozlišením 2800 × 1260 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará procesor MediaTek Dimensity 9500 v kombinaci s obrazovými čipy Vivo V3+ a VS1. Fotografická výbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač s clonou f/1,57, 50Mpx ultrašíro a především 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s obřím senzorem 1/1,4″ a fluoritovým sklem. Telefon disponuje 5 440mAh baterií s podporou 90W drátového a 40W bezdrátového nabíjení. Nechybí ani odolnost IP68/IP69. Vivo X300 Pro se v Česku aktuálně prodává od 26 426 Kč. Pořídili byste si Vivo X300 Ultra, kdyby dorazilo do Česka? Zdroje: Weibo, @ZionsAnvin/X, GSMArena (1, 2), Notebookcheck, PhoneArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon fotomobil Vivo vivo X300 vlajková loď Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024