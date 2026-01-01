TOPlist

Vivo X300 Ultra může přijít i do Evropy. Tohle o něm zatím víme

  • Vivo X300 Ultra získalo certifikaci EEC, což naznačuje uvedení na evropské trhy
  • Telefon má nabídnout dva 200Mpx snímače, 7000mAh baterii a Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Globální uvedení se očekává v prvním čtvrtletí roku 2026, pravděpodobně v únoru či březnu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.1.2026 16:00
Ikona komentáře 0
vivo x300 pro zlata cerna v ruce zadni strana

Zatímco Vivo X200 Ultra zůstalo exkluzivitou čínského trhu, jeho nástupce by se mohl konečně podívat i do Evropy. Nasvědčuje tomu čerstvá certifikace EEC (Eurasian Economic Commission), v níž figuruje model s označením V2562. Právě pod tímto kódovým označením se chystané Vivo X300 Ultra již dříve objevilo v databázi IMEI.

Jakou výbavu telefon nabídne? (podle úniků)

Informátor Digital Chat Station prozradil, že Vivo X300 Ultra dostane plochý 6,82″ LTPO OLED displej s rozlišením 2K od firmy BOE. To by představovalo odklon od zakřiveného panelu, který výrobce používal u modelu X200 Ultra. Telefon má mít rovněž plochý kovový rám a na rozdíl od předchůdce postrádá dedikované tlačítko pro ovládání fotoaparátu.

vivo x300 pro photography kit
Vivo X300 Pro s fotografickou sadou

O výkon se má postarat nejnovější čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Největším lákadlem však bude fotografická výbava. Vivo X300 Ultra by se totiž mohlo stát prvním smartphonem se dvěma 200Mpx snímači. Podle dostupných informací půjde o hlavní fotoaparát se snímačem Sony IMX09E o velikosti 1/1,12″ a periskopický teleobjektiv využívající Sony IMX09A. Ultraširokoúhlý objektiv má dostat 50Mpx snímač s velikostí 1/1,28″ a stejné rozlišení nabídne i přední kamera.

Chybět nebude ani obří baterie

Vivo X300 Ultra má být vybaveno baterií s kapacitou přes 7 000 mAh, což by z něj udělalo jeden z nejvýdržnějších vlajkových smartphonů na trhu. Předchozí certifikace navíc odhalila podporu 100W drátového nabíjení. Pro srovnání – aktuální X300 Pro disponuje 5 440mAh baterií s 90W nabíjením.

Kdy se telefon představí?

Vivo by mělo X300 Ultra uvést na čínský trh v průběhu prvního čtvrtletí roku 2026. Mezinárodní premiéra by pak mohla proběhnout v únoru nebo březnu. Díky zmíněné evropské certifikaci je pravděpodobné, že se telefon dostane i do zemí EU, byť jeho dostupnost v Česku zatím potvrzena nebyla.

Vivo X300 Pro je u nás již v prodeji

Pokud nechcete čekat na verzi Ultra, na českém trhu je od října k dispozici Vivo X300 Pro. Tento fotomobil vyvinutý ve spolupráci se značkou ZEISS nabízí 6,78″ AMOLED displej s rozlišením 2800 × 1260 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará procesor MediaTek Dimensity 9500 v kombinaci s obrazovými čipy Vivo V3+ a VS1.

vivo x300 pro zlata render predni a zadni strana

Fotografická výbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač s clonou f/1,57, 50Mpx ultrašíro a především 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s obřím senzorem 1/1,4″ a fluoritovým sklem. Telefon disponuje 5 440mAh baterií s podporou 90W drátového a 40W bezdrátového nabíjení. Nechybí ani odolnost IP68/IP69.

Vivo X300 Pro se v Česku aktuálně prodává od 26 426 Kč.

Pořídili byste si Vivo X300 Ultra, kdyby dorazilo do Česka?

Zdroje: Weibo, @ZionsAnvin/X, GSMArena (1, 2), Notebookcheck, PhoneArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Vivo X200 Pro recenze

Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie

Vašek Švec
10.1.2025

Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo

Adam Kurfürst
2.1.2025
Samsung Galaxy S25 Ultra barevné pozadí

Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se

Adam Kurfürst
10.1.2025
Google Pixel 10 Pro koncept

Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu?

Adam Kurfürst
27.12.2024