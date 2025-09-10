Špičkové Vivo X200 poprvé zlevnilo pod 16 tisíc. Má foťáky ZEISS, vlajkový procesor a velkou baterii Hlavní stránka Zprávičky Vivo X200 poprvé kleslo pod 16 tisíc korun a nabízí prémiovou výbavu za zajímavou cenu Telefon disponuje 6,67" AMOLED displejem s jasem 4500 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí Trojice 50Mpx fotoaparátů s optikou ZEISS zajišťuje kvalitní snímky ve všech situacích Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Vlajková loď čínského výrobce Vivo X200 se v Česku poprvé dostala pod hranici 16 tisíc korun. Telefon, který na náš trh dorazil začátkem letoška s cenou 23 990 Kč, nyní nabízí vícero českých prodejců za 15 990 Kč. Za tuto částku získáte smartphone s prémiovou výbavou včetně pokročilých fotoaparátů vyvinutých ve spolupráci s proslulou firmou ZEISS. Displej s extrémním jasem a výkonný procesor Trojice 50Mpx fotoaparátů s optikou ZEISS Velká baterie s rychlým nabíjením a prémiová odolnost Pro koho je Vivo X200 vhodné? Displej s extrémním jasem a výkonný procesor Vivo X200 sází na 6,67″ AMOLED panel s rozlišením 2800 × 1260 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Displej dosahuje špičkového jasu až 4 500 nitů, což mu zajišťuje výbornou čitelnost i na přímém slunci. Technologie ZEISS Master Color Display má navíc poskytovat přirozenější podání barev než konkurence. Pod kapotou pracuje moderní 3nm čipset MediaTek Dimensity 9400 s procesorem nabízejícím takt až 3,62 GHz a pokročilou NPU pro AI výpočty. V oblasti grafického výkonu čip dokonce dosahuje lepších výsledků než konkurenční Snapdragon 8 Elite, který využívají například smartphony jako Xiaomi 15 či OnePlus 13. Telefon disponuje 12 GB operační paměti typu LPDDR5X a 256 GB úložištěm UFS 4.0. UŠETŘÍM NA VIVO X200 Trojice 50Mpx fotoaparátů s optikou ZEISS Fotografická výbava patří k hlavním tahákům modelu X200. Zadní strana ukrývá trojici 50Mpx snímačů – hlavní s clonou f/1,57 a optickou stabilizací, širokoúhlý objektiv se zorným polem 119° a teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Všechny objektivy využívají optiku ZEISS včetně antireflexní vrstvy T* Coating, která redukuje odlesky a zlepšuje kontrast. Fotoaparát nabízí speciální režimy jako Telephoto Stage Mode pro focení koncertů, Super Landscape Mode kombinující různé expoziční techniky nebo portrétní režim s pěti různými ohniskovými vzdálenostmi od 23 do 100 mm. Přední 32Mpx kamera zvládne kvalitní selfie i videohovory. Velká baterie s rychlým nabíjením a prémiová odolnost Vivo X200 obsahuje 5 800mAh baterii s podporou 90W rychlého nabíjení. Výrobce používá technologii Semi-Solid Battery, která má zajistit funkčnost i při teplotách do -20 °C. Podle testů výrobce telefon zvládne 17,7 hodiny nepřetržitého přehrávání videa nebo 9 hodin hraní her. Konstrukce získala certifikaci IP68 a IP69, což znamená odolnost proti prachu a vodě včetně ponoření do hloubky 1,5 metru na 30 minut. Telefon běží na systému Android 15 s nadstavbou Funtouch OS 15, která přináší AI funkce jako živý překlad hovorů nebo přepis nahrávek. Pro koho je Vivo X200 vhodné? Za současnou cenu pod 16 tisíc korun představuje Vivo X200 zajímavou alternativu k zavedeným značkám. Ocení jej především fotografičtí nadšenci, kteří hledají všestranný fotoaparát s kvalitní optikou za rozumnou cenu. Extrémně jasný displej potěší uživatele pracující venku, velká baterie zase ty, kdo nechtějí telefon nabíjet každý den. KOUPIT VIVO X200 Na druhou stranu je třeba počítat s absencí bezdrátového nabíjení, pouze optickou čtečkou otisků místo ultrazvukové a nadstavbou Funtouch OS, která nemusí vyhovovat každému. Telefon také postrádá slot na paměťovou kartu a nabízí pouze duální SIM bez podpory eSIM. Přesto se dá říct, že jde za aktuální cenu o velmi slušný kus elektroniky. Uvažujete o koupi Vivo X200 za tuto sníženou cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza android telefon česko Sleva vivo X200 Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.