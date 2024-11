Vivo nacpe do skládacího telefonu naprosto obří baterii a ultra výkonný procesor. Jaký bude X Fold4?

Vivo X Fold4 bude mimořádně ambiciózní skládací telefon

Podle uznávaného leakera dostane 6 000mAh baterii

Potěší i vlajkovým Snapdragonem nebo ultrazvukovými čtečkami otisků

Výrobci skládacích telefonů rok co rok přichází s pokročilejšími mašinami, a to jak po stránce konstrukce, jež u nových modelů obvykle bývá lehčí a tenčí než u jejich předchůdců, tak i s ohledem na výbavu. Nadcházející „knižní“ foldable od čínské značky Vivo se například dočká baterie, kterou mu budou závidět leckteré vlajkové smartphony.

Samotný výrobce zatím nic oficiálně nepotvrdil, s detaily však přišel uznávaný insider Digital Chat Station. Ten v příspěvku na platformě Weibo informoval, že Vivo X Fold4 dostane baterii se 6 000mAh kapacitou. Letošní X Fold3 přitom disponuje 5 500mAh akumulátorem, konkurenční Honor Magic V3 pak nabízí „jenom“ 5 150 mAh.

Nárůst kapacity přitom nemá mít žádný negativní vliv na konstrukční provedení. Leaker hovoří o extrémně nízké hmotnosti a stejně tak dobré tloušťce, tudíž se dá naopak očekávat posun vpřed. Právě zpracování telefonu má být jednou z jeho hlavních charakteristických vlastností.

Vivo X Fold4 nebude žádné ořezávátko ani v oblasti výkonu. Podle insidera totiž nabídne moderní čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, jenž přináší vysoký rychlostní nárůst, ale také podstatné zlepšení energetické efektivity díky 3nm procesu TSMC. Výdrž skládačky tak bude ještě lepší.

Z příspěvku Digital Chat Station se dále dozvídáme podrobnosti o fotoaparátech. Vivo X Fold4 znovu dostane vycentrovaný kamerový modul kruhového tvaru, v němž údajně nalezneme 50Mpx hlavní fotoaparát, 50Mpx ultrašíro a 50Mpx periskopický teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Podobně jako iPhone 16 nebo Oppo Find X8 Pro má novinka dostat fyzické tlačítko spouště se schopností registrovat tři různé úrovně stisku.

Vivo X Fold4, jemuž údajně nebude chybět ani ultrazvuková čtečka otisků integrovaná do obou displejů nebo certifikace IPX8, může dorazit v příštím kvartálu následujícího roku. Že by se oficiální cestou dostalo do Česka, je bohužel nepravděpodobné.

Zdroj: Weibo, Gizmochina