Do Česka míří dvojice Vivo V70. Jeden láká na teleobjektiv a optiku ZEISS, druhý na velkou baterii. Známe ceny Značka Vivo se chystá na náš trh uvést dvojici modelů středních třídy. Na rozdíl od vlajkových lodí X300, které cílí na náročnější uživatele a opravdové nadšence do fotografování, dorazí novinky V70 a V70 FE s dostupnějšími cenami a výbavou, která na papíře vypadá skvěle. Značka už sice v Česku rozjela marketingovou kampaň zaměřenou na propagaci obou telefonů, ale ceny stále drží pod pokličkou. Redakci Světa Androida se je nicméně podařilo zjistit ještě před oficiálním představením, které proběhne 1. dubna. Vivo V70 FE: 200Mpx snímač a obří baterie za rozumnou cenu Vivo V70: ZEISS optika a teleobjektiv pro milovníky focení Srovnání modelů Vivo V70 a V70 FE Ceny a dostupnost v Česku Pro koho jsou telefony vhodné? Vivo V70 FE: 200Mpx snímač a obří baterie za rozumnou cenu Levnější z dvojice staví na kombinaci vysokého rozlišení fotoaparátu a mimořádné výdrže. Hlavní 200Mpx snímač s velikostí 1/1,56″ láká mimo jiné na proprietární systém obrazové stabilizace CIPA 4.0 nebo šestičlánkový objektiv, jehož úlohou je udržet ostrost až do rohů. Režim plných 200 Mpx pak přijde vhod pro focení krajiny a architekturu, kde oceníte volnost při pozdějším ořezu bez ztráty detailů. Vivo V70 FE doplňuje hlavní snímač 8Mpx ultrašírem se 120° záběrem a 32Mpx selfie kamerou. Telefon umí natáčet 4K video a disponuje i režimem vodotěsného focení pod vodou do hloubky 1,5 metru. Ještě možná zajímavější vlastností bude 7 000mAh baterie, která model V70 FE zařadí k modelům s největší kapacitou baterie ve své kategorii. Podpora 90W rychlonabíjení pak zajistí rychlý návrat do plného stavu. Funkce Bypass Charging při hraní s připojenou nabíječkou směruje energii přímo do systému místo do baterie, což snižuje zahřívání a šetří její kondici. Displej má úhlopříčku 6,83″ s rozlišením 2800 × 1260 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem 1 900 nitů. O výkon se stará 4nm procesor MediaTek Dimensity 7360 Turbo s 8 GB operační paměti LPDDR5X, kterou lze virtuálně rozšířit o dalších 8 GB. Telefon běží na Androidu 16 s nadstavbou OriginOS 6 a Vivo garantuje 5 let bezpečnostních aktualizací. Vivo V70: ZEISS optika a teleobjektiv pro milovníky focení Dražší model V70 míří na uživatele, kteří od telefonu očekávají především kvalitní fotoaparát. Hlavní 50Mpx snímač Sony IMX766 s optikou ZEISS, velikostí 1/1,56″ a světelností f/1,88 je doplněn o 50Mpx teleobjektiv Sony IMX882 s 3× optickým zoomem a rovněž ZEISS certifikací. Digitální přiblížení dosahuje až 100×. Stage Mode je speciální režim pro focení koncertů a festivalů – nabízí až 10× zoom s AI vylepšením detailů. Osmimegapixelový ultraširokoúhlý objektiv se 115° záběrem a 50Mpx přední kamera s automatickým ostřením a 92° záběrem doplňují sestavu. Displej Vivo V70 je o něco menší (6,59″), ale nabízí jas až 5 000 nitů, což je hodnota srovnatelná s vlajkovými loděmi. Rozlišení činí 2750 × 1260 pixelů při 120Hz frekvenci. Pod kapotou tiká výkonnější Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, který lépe zvládne náročnější hry a úpravu fotografií. Baterie má kapacitu 6 500 mAh s podporou 90W nabíjení. Telefon se pyšní rámem z leteckého hliníku, ultrazvukovou čtečkou otisků v displeji (funguje i s mokrým prstem) a 6 lety bezpečnostních aktualizací. Odolnost IP68/IP69 sdílí s levnějším sourozencem. Srovnání modelů Vivo V70 a V70 FE ParametrVivo V70 FEVivo V70Displej6,83″ AMOLED, 120 Hz, 1 900 nitů6,59″ AMOLED, 120 Hz, 5 000 nitůRozlišení2800 × 1260 px2750 × 1260 pxProcesorMediaTek Dimensity 7360 TurboQualcomm Snapdragon 7 Gen 4Hlavní fotoaparát200 Mpx, f/1,88, OIS50 Mpx Sony IMX766, ZEISS, OISTeleobjektiv–50 Mpx Sony IMX882, ZEISS, 3× zoomSelfie kamera32 Mpx50 Mpx, autofocusBaterie7 000 mAh, 90W6 500 mAh, 90WOdolnostIP68/IP69IP68/IP69Softwarová podpora5 let6 letCenaod 9 990 Kč15 990 Kč Ceny a dostupnost v Česku Podle informací, které se nám podařilo získat ze dvou nezávislých zdrojů, bude Vivo V70 FE v konfiguraci 8/256 GB stát 9 990 Kč. Varianta s 512GB úložištěm vyjde na 11 490 Kč. K dispozici budou také sady obsahující sluchátka a napájecí adaptér, které budou vždy o tisícovku dražší. Telefon přijde v barvách Ocean Blue a Muse Purple. Vivo V70 se bude podle zdrojů prodávat pouze v konfiguraci 8/512 GB za 15 990 Kč. Na výběr budou barvy Authentic Black a Alpine Grey. Pro koho jsou telefony vhodné? Vivo V70 FE osloví uživatele, kteří hledají telefon s co nejdelší výdrží a vysokým rozlišením fotoaparátu za rozumnou cenu. Kompromisem je absence teleobjektivu a slabší procesor, který nemusí stačit na nejnáročnější hry. Vyvážit je však dovede rychlé nabíjení a dlouhá softwarová podpora. Vivo V70 je volbou pro fotografické nadšence, kteří ocení ZEISS optiku, teleobjektiv s 3× zoomem a výkonnější čipset, ale nechtějí utrácet za mnohem dražší fotomobily. Příplatek 6 tisíc korun oproti základnímu V70 FE přináší také delší softwarovou podporu, ultrazvukovou čtečku otisků a výrazně jasnější displej. Zaujala vás nová řada Vivo V70? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi