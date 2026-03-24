Do Česka míří dvojice Vivo V70. Jeden láká na teleobjektiv a optiku ZEISS, druhý na velkou baterii. Známe ceny

  • Vivo do Česka přináší řadu V70 složenou z modelů V70 a V70 FE, které budou k dispozici od 1. dubna
  • Model V70 FE s 200Mpx fotoaparátem a 7 000mAh baterií bude stát od 9 990 Kč, V70 se ZEISS optikou vyjde na 15 990 Kč
  • Oba telefony nabídnou 90W nabíjení, odolnost IP68/IP69 a Android 16 s dlouhou softwarovou podporou

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
24.3.2026 16:00
Značka Vivo se chystá na náš trh uvést dvojici modelů středních třídy. Na rozdíl od vlajkových lodí X300, které cílí na náročnější uživatele a opravdové nadšence do fotografování, dorazí novinky V70 a V70 FE s dostupnějšími cenami a výbavou, která na papíře vypadá skvěle. Značka už sice v Česku rozjela marketingovou kampaň zaměřenou na propagaci obou telefonů, ale ceny stále drží pod pokličkou. Redakci Světa Androida se je nicméně podařilo zjistit ještě před oficiálním představením, které proběhne 1. dubna.

Vivo V70 FE: 200Mpx snímač a obří baterie za rozumnou cenu

Levnější z dvojice staví na kombinaci vysokého rozlišení fotoaparátu a mimořádné výdrže. Hlavní 200Mpx snímač s velikostí 1/1,56″ láká mimo jiné na proprietární systém obrazové stabilizace CIPA 4.0 nebo šestičlánkový objektiv, jehož úlohou je udržet ostrost až do rohů. Režim plných 200 Mpx pak přijde vhod pro focení krajiny a architekturu, kde oceníte volnost při pozdějším ořezu bez ztráty detailů.

Vivo V70 FE doplňuje hlavní snímač 8Mpx ultrašírem se 120° záběrem a 32Mpx selfie kamerou. Telefon umí natáčet 4K video a disponuje i režimem vodotěsného focení pod vodou do hloubky 1,5 metru.

Ještě možná zajímavější vlastností bude 7 000mAh baterie, která model V70 FE zařadí k modelům s největší kapacitou baterie ve své kategorii. Podpora 90W rychlonabíjení pak zajistí rychlý návrat do plného stavu. Funkce Bypass Charging při hraní s připojenou nabíječkou směruje energii přímo do systému místo do baterie, což snižuje zahřívání a šetří její kondici.

Displej má úhlopříčku 6,83″ s rozlišením 2800 × 1260 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem 1 900 nitů. O výkon se stará 4nm procesor MediaTek Dimensity 7360 Turbo s 8 GB operační paměti LPDDR5X, kterou lze virtuálně rozšířit o dalších 8 GB. Telefon běží na Androidu 16 s nadstavbou OriginOS 6 a Vivo garantuje 5 let bezpečnostních aktualizací.

Vivo V70: ZEISS optika a teleobjektiv pro milovníky focení

Dražší model V70 míří na uživatele, kteří od telefonu očekávají především kvalitní fotoaparát. Hlavní 50Mpx snímač Sony IMX766 s optikou ZEISS, velikostí 1/1,56″ a světelností f/1,88 je doplněn o 50Mpx teleobjektiv Sony IMX882 s 3× optickým zoomem a rovněž ZEISS certifikací. Digitální přiblížení dosahuje až 100×.

Stage Mode je speciální režim pro focení koncertů a festivalů – nabízí až 10× zoom s AI vylepšením detailů. Osmimegapixelový ultraširokoúhlý objektiv se 115° záběrem a 50Mpx přední kamera s automatickým ostřením a 92° záběrem doplňují sestavu.

Displej Vivo V70 je o něco menší (6,59″), ale nabízí jas až 5 000 nitů, což je hodnota srovnatelná s vlajkovými loděmi. Rozlišení činí 2750 × 1260 pixelů při 120Hz frekvenci. Pod kapotou tiká výkonnější Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, který lépe zvládne náročnější hry a úpravu fotografií.

Baterie má kapacitu 6 500 mAh s podporou 90W nabíjení. Telefon se pyšní rámem z leteckého hliníku, ultrazvukovou čtečkou otisků v displeji (funguje i s mokrým prstem) a 6 lety bezpečnostních aktualizací. Odolnost IP68/IP69 sdílí s levnějším sourozencem.

Srovnání modelů Vivo V70 a V70 FE

ParametrVivo V70 FEVivo V70
Displej6,83″ AMOLED, 120 Hz, 1 900 nitů6,59″ AMOLED, 120 Hz, 5 000 nitů
Rozlišení2800 × 1260 px2750 × 1260 px
ProcesorMediaTek Dimensity 7360 TurboQualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Hlavní fotoaparát200 Mpx, f/1,88, OIS50 Mpx Sony IMX766, ZEISS, OIS
Teleobjektiv50 Mpx Sony IMX882, ZEISS, 3× zoom
Selfie kamera32 Mpx50 Mpx, autofocus
Baterie7 000 mAh, 90W6 500 mAh, 90W
OdolnostIP68/IP69IP68/IP69
Softwarová podpora5 let6 let
Cenaod 9 990 Kč15 990 Kč

Ceny a dostupnost v Česku

Podle informací, které se nám podařilo získat ze dvou nezávislých zdrojů, bude Vivo V70 FE v konfiguraci 8/256 GB stát 9 990 Kč. Varianta s 512GB úložištěm vyjde na 11 490 Kč. K dispozici budou také sady obsahující sluchátka a napájecí adaptér, které budou vždy o tisícovku dražší. Telefon přijde v barvách Ocean Blue a Muse Purple.

Vivo V70 se bude podle zdrojů prodávat pouze v konfiguraci 8/512 GB za 15 990 Kč. Na výběr budou barvy Authentic Black a Alpine Grey.

Pro koho jsou telefony vhodné?

Vivo V70 FE osloví uživatele, kteří hledají telefon s co nejdelší výdrží a vysokým rozlišením fotoaparátu za rozumnou cenu. Kompromisem je absence teleobjektivu a slabší procesor, který nemusí stačit na nejnáročnější hry. Vyvážit je však dovede rychlé nabíjení a dlouhá softwarová podpora.

Vivo V70 je volbou pro fotografické nadšence, kteří ocení ZEISS optiku, teleobjektiv s 3× zoomem a výkonnější čipset, ale nechtějí utrácet za mnohem dražší fotomobily. Příplatek 6 tisíc korun oproti základnímu V70 FE přináší také delší softwarovou podporu, ultrazvukovou čtečku otisků a výrazně jasnější displej.

Adam Kurfürst

Adam Kurfürst
Mohlo by vás zajímat

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Vivo X200 Pro recenze

Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie

Vašek Švec
10.1.2025

Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo

Adam Kurfürst
2.1.2025
Samsung Galaxy S25 Ultra barevné pozadí

Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se

Adam Kurfürst
10.1.2025