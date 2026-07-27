512 GB a 12 GB RAM za 8 541 Kč. Vivo V50 zlevnilo o pět tisíc, protože přišel nástupce Hlavní stránka Zprávičky Vivo V50 5G má 6,77" AMOLED se svítivostí 4 500 nitů, trojici 50Mpx objektivů se ZEISS optikou a baterii 6 000 mAh S AlzaPlus+ stojí 8 541 Kč místo 13 590 Kč – a to ve verzi s 512GB úložištěm Nástupce Vivo V70 je už na trhu, má lepší fotoaparáty, ale i výrazně vyšší cenu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Půl terabajtu úložiště a 12 GB RAM za osm a půl tisíce zní zvlášť v dnešní době nadstandardně. Vivo V50 5G teď členové AlzaPlus+ koupí za 8 541 Kč místo 13 590 Kč. Důvod je jednoduchý: značka už prodává nástupce V70, a jak to u telefonů bývá, odcházející model rázem nabídne nejlepší poměr cena/výkon v celé řadě. 👍 Berte, pokud chcete velký AMOLED, portrétní fotky se ZEISS optikou a baterii, která vydrží dva dny.🤔 Váhejte, pokud potřebujete maximální výkon na hry – Snapdragon 7 Gen 3 je střední třída, ne vlajkový čip.💰 Cenovka: 8 541 Kč za 512 GB a 12 GB RAM je cena, za kterou konkurence běžně dává 128/256GB verze. CHCI VIVO V50 ZA 8 541 KČ Portréty se studiovým světlem Řada V od Viva se profiluje jako foto telefon a V50 to potvrzuje: tři 50Mpx objektivy (hlavní, širokoúhlý i selfie) s certifikací ZEISS a portrétní režim se simulací studiového osvětlení, které dokáže vyžehlit i večerní světlo v restauraci. Displej 6,77″ AMOLED se 120 Hz má svítivost 4 500 nitů ve špičce, takže je čitelný i na přímém slunci. Baterie 6 000 mAh s 90W nabíjením vydrží u běžného uživatele dva dny a doplní se za necelou hodinu. A krytí IP69 zvládne i tlakovou vodu – to nemá ani mnoho vlajkových telefonů. Na Alze má V50 hodnocení 4,8 z 5 od 21 zákazníků. Vyplatí se připlatit za V70? Nástupce Vivo V70 posouvá především fotoaparáty a celkovou výbavu, ale je citelně dražší – a právě tenhle rozdíl je teď jádro rozhodování. Pokud fotíte hodně a chcete nejnovější generaci, V70 má svoje argumenty. Pokud vám ale jde o co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem, V50 je za 8 541 Kč jednou z nejlepších nabídek na českém trhu, jaké jsme letos viděli. Slabinou zůstává čip: Snapdragon 7 Gen 3 na běžné používání i příležitostné hraní stačí, u nejnáročnějších titulů ale narazíte, a chybí i teleobjektiv. Sleva platí pro členy AlzaPlus+ (59 Kč měsíčně, 299 Kč ročně). VYUŽÍT SLEVU NA VIVO V50 Kupujete radši loňský model se slevou, nebo si připlatíte za nejnovější generaci? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Vivo Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024