512 GB a 12 GB RAM za 8 541 Kč. Vivo V50 zlevnilo o pět tisíc, protože přišel nástupce

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
27.7.2026 12:00
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vivo v50 webp
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Půl terabajtu úložiště a 12 GB RAM za osm a půl tisíce zní zvlášť v dnešní době nadstandardně. Vivo V50 5G teď členové AlzaPlus+ koupí za 8 541 Kč místo 13 590 Kč. Důvod je jednoduchý: značka už prodává nástupce V70, a jak to u telefonů bývá, odcházející model rázem nabídne nejlepší poměr cena/výkon v celé řadě.

👍 Berte, pokud chcete velký AMOLED, portrétní fotky se ZEISS optikou a baterii, která vydrží dva dny.
🤔 Váhejte, pokud potřebujete maximální výkon na hry – Snapdragon 7 Gen 3 je střední třída, ne vlajkový čip.
💰 Cenovka: 8 541 Kč za 512 GB a 12 GB RAM je cena, za kterou konkurence běžně dává 128/256GB verze.

CHCI VIVO V50 ZA 8 541 KČ

Portréty se studiovým světlem

Řada V od Viva se profiluje jako foto telefon a V50 to potvrzuje: tři 50Mpx objektivy (hlavní, širokoúhlý i selfie) s certifikací ZEISS a portrétní režim se simulací studiového osvětlení, které dokáže vyžehlit i večerní světlo v restauraci. Displej 6,77″ AMOLED se 120 Hz má svítivost 4 500 nitů ve špičce, takže je čitelný i na přímém slunci. Baterie 6 000 mAh s 90W nabíjením vydrží u běžného uživatele dva dny a doplní se za necelou hodinu. A krytí IP69 zvládne i tlakovou vodu – to nemá ani mnoho vlajkových telefonů. Na Alze má V50 hodnocení 4,8 z 5 od 21 zákazníků.

Vivo V50 recenze 12 1

Vyplatí se připlatit za V70?

Nástupce Vivo V70 posouvá především fotoaparáty a celkovou výbavu, ale je citelně dražší – a právě tenhle rozdíl je teď jádro rozhodování. Pokud fotíte hodně a chcete nejnovější generaci, V70 má svoje argumenty. Pokud vám ale jde o co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem, V50 je za 8 541 Kč jednou z nejlepších nabídek na českém trhu, jaké jsme letos viděli. Slabinou zůstává čip: Snapdragon 7 Gen 3 na běžné používání i příležitostné hraní stačí, u nejnáročnějších titulů ale narazíte, a chybí i teleobjektiv. Sleva platí pro členy AlzaPlus+ (59 Kč měsíčně, 299 Kč ročně).

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Kupujete radši loňský model se slevou, nebo si připlatíte za nejnovější generaci?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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